Известие об аресте в Италии Артёма Усса — сына красноярского губернатора Александра Усса — вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях даже после того, как глава региона пояснил: обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег имеет политический окрас.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Усс

«Естественно, политический окрас! Обход санкций — это повод просто», — иронизирует Евгений Боровиков.

«О как, сын в Италии! Что забыл он там? Как вы ловко своих детей прикрываете, а может, родину защищать?» — спрашивает Ирина Климакова.

«Ну вообще красноярскому губернатору, наверное, сложно признать, что детки чиновников в РФ газоны не стригут и картины не рисуют. Мало веры в такие отговорки. Как зарабатывали свой барыш любыми способами, так и зарабатывают. А вот попался по глупости… наверное, «айфончик» подвёл», — заметил Игорь Рогатин.

«Почему политики до сих пор своих детей не забрали в Россию? У них мозгов не хватает оценить ситуацию?!» — спрашивает Денис.

«Чины, что, до сих пор не поняли, что за ними и их детьми идет охота? Владимир Владимирович Путин сотню раз говорил, «возвращайте деньги в Россию», хорош сидеть у них в приемной, все равно вас туда не пустят», — заметил Алексей.

«Вот так выглядит законное похищение человека с целью дальнейшего шантажа… Америка — террористы в законе…» — считает Александр.

«Очередной патриот пострадал?» — заметил Сергей Платонов.

«Самое безопасное место для россиян, особенно для тех, кто связан с нефтегазовой и IT-сферой, это Россия. Нечего шляться по колониям, где тебя свяжут и отправят в США без суда и следствия, только за то, что ты гражданин России», — рассуждает Кира.

«Сразу понятно, за что идёт война — за наш суверенитет. Они считают нас своей колонией. Надо объявлять войну Америке напрямую, без посредников», — призывает Григорий.

«Во благо России нужно заниматься торговлей и бизнесом в своей стране, а не в Италии», — считает Артур Иваненко.

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«Ответственный бизнесмен: не испугался и поехал в Италию!» — смеется Евгений.

«Предлагаю СК провести проверку по факту отсутствия сынка губернатора Красноярского края в РФ. Проверить законность приобретения нефтяного бизнеса, источник финансирования стартапа молодого предпринимателя, также уточнить причину отсрочки от армии и последующей частичной мобилизации в СВО», — отметил Евгений Зеленцов.

«И эти «патриоты» у власти, чьи детки зарабатывают бабло на Западе? Какое у этого губернатора мышление, да ещё им дали все полномочия по указу президента! Теперь он будет думать, на что сыночка своего обменять — на алмазы или на диверсию в России? Гнать надо таких губернаторов от власти и от государственной казны!» — рассуждает Яна Власова.

«Спасибо американскому правосудию, наше слепо, если дело касается госчиновников», — отметила Надежда Матвеевская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, комментируя известие о том, что власти США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пятерым гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артёма Усса, глава региона заявил: политический окрас этих обвинений очевиден. По его словам, речь шла о поставке нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире.

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