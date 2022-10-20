Продолжающиеся ракетные обстрелы территории бывш. УССР разрушают не только объекты критической инфраструктуры на этой территории, но и пропагандистские тезисы западных СМИ о России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты России

Каждая новость итальянских масс-медиа о «жестоких бомбардировках» вместо сочувствия к киевскому режиму и негодования по отношению к российским властям всё чаще вызывают лишь удивлённые и язвительные комментарии.

Пользователи соцсетей напоминают предыдущие сообщения западных и киевских пропагандистов о том, что у России якобы закончились ракеты и снаряды для артиллерии, её войска потерпели поражение и так далее.

«Кто бомбит Киев? Точно не русские, потому что у России, по данным спецслужб, два месяца назад закончились ракеты», — иронизирует Роберто Б.

«Я запутался, вроде, по данным британских спецслужб, у русских уже в мае начали заканчиваться боеприпасы и ракеты?» — добавил Лука Н.

«Не переживайте, это не могут быть русские, у них давно закончились ракеты», — издевается Даниеле К.

«Несколько дней назад в газетах писали, что у русских закончились ракеты, а российские солдаты сбежали и ВСУ побеждают», — продолжает Андреа Франческо М.

Часть комментаторов вспоминают слова президента Владимира Путина о том, что Россия ещё ничего всерьёз не начинала. Ракетными ударами Москва, по их мнению, показывает, что будет в случае «настоящей войны».

«Я так понимаю, что Россия теперь начинает воевать по-настоящему», — прокомментировала Карла Н.

«Это уже настоящая война, потому что до атаки русские пытались нанести как можно меньше ущерба инфраструктуре городов [на территории б. УССР]. Это доказывает, что если бы он [Путин] захотел, то давно разрушил бы всё до основания», — отметил Антонио К.

«После подрыва моста и первого ответа, показавшего, что на самом деле может Россия, Путин протянул руку для переговоров, но заокеанский Рэмбо отверг предложение», — напомнил Донато А.

«Россия делает примерно то, что происходило во всех войнах, и всегда гражданское население страдало от последствий. США действовали так же в Корее, Вьетнаме и других местах», — рассуждает Грациелла Б.

Цитата из видео Взрывы в Киеве 10 октября Ракетный удар. Киев. Утро 10.10.2022

Большинство читателей считает, что единственной возможностью выхода из войны для Киева остаются переговоры о мире. При этом многие отмечают, что западные кураторы киевского режима не дадут им пойти на это.

«Вот чего хочет Запад от Зеленского — ослабления России, пусть и ценой жизни каждого [жителя б. УССР]», — считает Сильвана Т.

«В будущих учебниках по войнам мы будем изучать стратегию Зеленского: как победить врага, уничтожив себя», — вставил Агостино Л.

«Читала, что Польша оказывает военную помощь Киеву… польский президент говорит, что нам нужно победить Россию и что Польша готова воевать. Какие цели они преследуют, провоцируя Россию? И ни слова о мирных переговорах, может, это одна из причин того, что всё продолжается», — пишет Россана К.

«Повторю свой вопрос, когда комик, брюссельская ведьма и старик с деменцией сядут за стол переговоров с Путиным? Сколько должно погибнуть людей и сколько денег и оружия они намерены отправить, чтобы понять, что мир лучше войны?» — задаётся вопросом Марко Б.

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