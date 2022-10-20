Только недавно отгремел скандал, связанный с банкротством сразу десятка российских военно-промышленных заводов, и вот их список готовится пополнить судостроительная верфь, которая возводит военные корабли для Тихоокеанского флота и погранслужб Дальнего Востока. Почему АО «Восточная верфь» пошла в суд с иском о самобанкротстве? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Айвазовский. Шторм. 1871

Напомним, из письма, адресованного премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главному военному прокурору Валерию Петрову, стало известно о том, что 15 предприятий военно-промышленной отрасли находятся в разной стадии банкротства. У адресатов письма просили помощи в остановке банкротных процедур, если таковая возможность есть. Обращение было написано в свете сложившейся ситуации при проведении специальной военной операции и существующего дефицита военной техники.

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Этот список банкротов может пополнить и предприятие, строившее военные корабли?

Alex omen Восточная Верфь

Зачем верфь подала банкротный иск?

13 октября 2022 года АО «Восточная верфь» обратилось в арбитраж Приморского края с иском о собственном банкротстве. Дело пока к производству не принято. Также не сообщалась и сумма долга, ставшая основанием для подобного заявления.

На сайте верфи (архивная версия) уточняется, что на её мощностях строились патрульные катера проекта 12 200 «Соболь», верфь была поставщиком «кораблей для морских пограничных сил Дальнего Востока и Тихоокенского флота ВМФ России», поставляла боевые суда на экспорт по линии Рособоронэкспорта, а также строит рыбопромысловые, транспортные и вспомогательные суда водоизмещением до 4,5 тысячи тонн по серийным и индивидуальным проектам. К примеру, осенью 2021 года верфь сдала и отправила на Камчатку плавучий причал для Тихоокеанского флота, в октябре того же года прошла церемония подъёма флага на пограничных сторожевых кораблях «Находка» и «Невельск» проекта 10 410 «Светляк», в августе 2021 года на ней же спустили на воду первый серийный краболов, а в апреле начаты швартовные испытания пограничных сторожевых кораблей для береговой охраны ФСБ. И это далеко не все проекты. Так, ещё в июне 2022 года администрация Приморского края сообщала, что в рамках импортозамещения в судостроительной отрасли АО «Находкинский СРЗ» и АО «Восточная верфь» ведут строительство 16 судов-краболовов под инвестиционные квоты.

При такой загрузке мощностей как гром среди ясного неба — иск о собственном банкротстве.

Из комментариев министра промышленности и торговли Приморского края Сергея Калитина, данных ТАСС, следует, что верфь продолжает выполнять контракты на строительство по графику, а целью инициированных процедур является «финансовое оздоровление и дальнейшая работа по сбалансированию дебиторско-кредиторской задолженности предприятия, выстраиванию эффективных производственных процессов». Также планируется искать нового инвестора.

Что мешало выстроить эффективный процесс и модель расчёта по долгам, не доходя до возбуждения банкротного производства, не понятно. Нелишним будет напомнить, что при оценке надёжности контрагента и потенциального партнёра наличие подобного производства — это отрицательный критерий, который может оттолкнуть некоторых инвесторов.

Примечательно: в декабре 2021 год Игорь Мирошниченко вытащил наружу имеющийся в АО корпоративный конфликт. Он обратился в суд, потребовав признать незаконным бездействие АО «Восточная верфь» по включению в список кандидатур для голосования по выборам единоличного исполнительного органа. Он предлагал кандидатуру некоего Александра Лысенко. Из материалов этого дела следует, что в ноябре 2021 года акционер Тамара Леонтьева с долей акций 24,17% потребовала проведения внеочередного общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий гендиректора, которым тогда был Лазарев. В качестве кандидатуры на эту должность ею был предложен Олег Зубахин, который на сегодня и занимает этот пост. Зубахин ранее был руководителем АО «Мерси Агро Сахалин». Иск Мирошниченко проиграл, но фактически показал, что среди акционеров не всё гладко.

Также в мае 2022 года суд отказал другому акционеру — Ольге Мирошниченко (доля — 5,86% акций) в признании решения совета директоров ООО «Восточная верфь» от 23.11.2021 года о проведении внеочередного общего собрания акционеров недействительным.

ИА REGNUM Военно-морской флот России/"Морской флот» русских олигархов

Финансовые показатели

Если ориентироваться на заявление Калитина, то у верфи есть проблемы, требующие финансового оздоровления. Чтобы оценить их, заглянем в финансовый отчёт предприятия за 2021 год.

В 2021 году доля гособоронзаказа в общем объёме произведённой АО «Восточная верфь» продукции составила 72,5%. В течение прошлого года на мощностях завода велось строительство по восьми госконтрактам Минобороны РФ и ФСБ РФ. В работе также было 11 заказов по строительству и 40 заказов по ремонту. По линии гражданского судостроения АО были построены шесть судов-краболовов. Валовая продукция (без НДС) за 2021 год составила более 6,617 млрд рублей против 2,971 млрд рублей годом ранее.

Казалось бы, с такими оборотами и финансовая составляющая должна быть положительной, но увы. При выручке 4,83 млрд рублей (в 2020 году — около 3 млрд рублей) себестоимость составила 6,459 млрд рублей (в работе верфь использует и импортные комплектующие). В итоге чистый убыток верфи за 2021 года превысил 2,147 млрд рублей. Также за 2021 год произошло уменьшение чистых активов на более чем 2,1 млрд рублей.

Ещё один важный нюанс в этой истории, что, помимо непосредственно верфи, иск о её банкротстве планирует подать и один из кредиторов — АО «Аскольд», которое опубликовало 4 октября 2022 года соответствующее уведомление в реестре юридических значимых событий. После этого не ранее чем через 15 дней кредитор может подать банкротный иск.

АО «Восточная верфь» в том же реестре в 2022 году сообщало о планах подать иск о самобанкротстве дважды — в апреле и в сентябре. В первый раз среди кредиторов была как раз компания «Аскольд», а к сентябрю к ней добавились ПАО «Промсвязьбанк» с суммой требований — 155 060 917,43 рубля и московское ООО «Индустрика» — 816 967,14 рубля. Долг перед «Аскольдом» составил 54 001 035,6 рубля. Таким образом, долг, ставший основанием для иска о собственном банкротстве, составляет порядка 200 млн рублей.

В базе «Контур. Фокус», в разделе исполнительные производства, «к взысканию» относительно АО также фигурирует сумма в 50 млн рублей. Кроме этого, за 12 месяцев к предприятию было подано почти 30 исков на общую сумму около 167 млн рублей. В арбитраже также находятся в стадии рассмотрения с десяток исков от кредиторов. Например, буквально на днях «Кингисеппский машиностроительный завод» взыскал с приморского судостроителя более 23 млн рублей долга, а «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» — более 18 млн рублей.

От того, удастся ли верфи найти решение своих финансовых проблем, зависит судьба не только самого предприятия, но и свыше 1 тыс. сотрудников АО.

В качестве мер, заявленных в отчёте за 2021 год, утверждённом в конце мая 2022 года, фигурирует сокращение издержек производства, продажа непрофильных активов, сдача освободившихся, не используемых площадей. Будет ли этого достаточно, покажет время.