Военный судостроитель поднял белый флаг — корабли флоту РФ больше не нужны?
Только недавно отгремел скандал, связанный с банкротством сразу десятка российских военно-промышленных заводов, и вот их список готовится пополнить судостроительная верфь, которая возводит военные корабли для Тихоокеанского флота и погранслужб Дальнего Востока. Почему АО «Восточная верфь» пошла в суд с иском о самобанкротстве? Подробности — в материале ИА REGNUM.
Напомним, из письма, адресованного премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главному военному прокурору Валерию Петрову, стало известно о том, что 15 предприятий военно-промышленной отрасли находятся в разной стадии банкротства. У адресатов письма просили помощи в остановке банкротных процедур, если таковая возможность есть. Обращение было написано в свете сложившейся ситуации при проведении специальной военной операции и существующего дефицита военной техники.
Читайте также: 12 военных заводов России обанкрочены — есть ли шанс их возродить?
Этот список банкротов может пополнить и предприятие, строившее военные корабли?
Зачем верфь подала банкротный иск?
13 октября 2022 года АО «Восточная верфь» обратилось в арбитраж Приморского края с иском о собственном банкротстве. Дело пока к производству не принято. Также не сообщалась и сумма долга, ставшая основанием для подобного заявления.
В ЕГРЮЛ АО зарегистрировано с 8 июня 1994 года, но ведёт историю с 1952 года, так как предприятие создано на базе Владивостокского судостроительного завода. С 2007 года АО входит в перечень организаций, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. С января 2020 года верфь является единственным на Дальнем Востоке предприятием оборонно-промышленного комплекса — резидентом свободного порта Владивосток. У АО есть филиал и представительство в Москве и Санкт-Петербурге.
На сайте верфи (архивная версия) уточняется, что на её мощностях строились патрульные катера проекта 12 200 «Соболь», верфь была поставщиком «кораблей для морских пограничных сил Дальнего Востока и Тихоокенского флота ВМФ России», поставляла боевые суда на экспорт по линии Рособоронэкспорта, а также строит рыбопромысловые, транспортные и вспомогательные суда водоизмещением до 4,5 тысячи тонн по серийным и индивидуальным проектам. К примеру, осенью 2021 года верфь сдала и отправила на Камчатку плавучий причал для Тихоокеанского флота, в октябре того же года прошла церемония подъёма флага на пограничных сторожевых кораблях «Находка» и «Невельск» проекта 10 410 «Светляк», в августе 2021 года на ней же спустили на воду первый серийный краболов, а в апреле начаты швартовные испытания пограничных сторожевых кораблей для береговой охраны ФСБ. И это далеко не все проекты. Так, ещё в июне 2022 года администрация Приморского края сообщала, что в рамках импортозамещения в судостроительной отрасли АО «Находкинский СРЗ» и АО «Восточная верфь» ведут строительство 16 судов-краболовов под инвестиционные квоты.
Справка: технические возможности верфи позволяют строить корабли и суда длиной до 120 метров и шириной до 16 метров. У верфи до конца октября 2022 года и до конца марта 2025 года в стадии исполнения числятся три контракта, два из которых — с Минобороны России.
При такой загрузке мощностей как гром среди ясного неба — иск о собственном банкротстве.
Из комментариев министра промышленности и торговли Приморского края Сергея Калитина, данных ТАСС, следует, что верфь продолжает выполнять контракты на строительство по графику, а целью инициированных процедур является «финансовое оздоровление и дальнейшая работа по сбалансированию дебиторско-кредиторской задолженности предприятия, выстраиванию эффективных производственных процессов». Также планируется искать нового инвестора.
Что мешало выстроить эффективный процесс и модель расчёта по долгам, не доходя до возбуждения банкротного производства, не понятно. Нелишним будет напомнить, что при оценке надёжности контрагента и потенциального партнёра наличие подобного производства — это отрицательный критерий, который может оттолкнуть некоторых инвесторов.
Справка: по данным на июль 2021 года, среди крупных акционеров отметился председатель правления, экс-ректор Владивостокского государственного университета Геннадий Лазарев — 29% (в отчете по итогам 2021 года доля была уже 19,54%). На сегодня он также является председателем ЖСК «Голубиная Падь». Лазарев также был депутатом Законодательного собрания Приморского края шести созывов. Доля в 5,75% была также у члена совета директоров Андрея Мирошниченко. Прочие акционеры не раскрывались, но из материалов одного судебного спора известно, что ещё 19,76% акций принадлежит Игорю Мирошниченко.
Примечательно: в декабре 2021 год Игорь Мирошниченко вытащил наружу имеющийся в АО корпоративный конфликт. Он обратился в суд, потребовав признать незаконным бездействие АО «Восточная верфь» по включению в список кандидатур для голосования по выборам единоличного исполнительного органа. Он предлагал кандидатуру некоего Александра Лысенко. Из материалов этого дела следует, что в ноябре 2021 года акционер Тамара Леонтьева с долей акций 24,17% потребовала проведения внеочередного общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий гендиректора, которым тогда был Лазарев. В качестве кандидатуры на эту должность ею был предложен Олег Зубахин, который на сегодня и занимает этот пост. Зубахин ранее был руководителем АО «Мерси Агро Сахалин». Иск Мирошниченко проиграл, но фактически показал, что среди акционеров не всё гладко.
Также в мае 2022 года суд отказал другому акционеру — Ольге Мирошниченко (доля — 5,86% акций) в признании решения совета директоров ООО «Восточная верфь» от 23.11.2021 года о проведении внеочередного общего собрания акционеров недействительным.
Финансовые показатели
Если ориентироваться на заявление Калитина, то у верфи есть проблемы, требующие финансового оздоровления. Чтобы оценить их, заглянем в финансовый отчёт предприятия за 2021 год.
В 2021 году доля гособоронзаказа в общем объёме произведённой АО «Восточная верфь» продукции составила 72,5%. В течение прошлого года на мощностях завода велось строительство по восьми госконтрактам Минобороны РФ и ФСБ РФ. В работе также было 11 заказов по строительству и 40 заказов по ремонту. По линии гражданского судостроения АО были построены шесть судов-краболовов. Валовая продукция (без НДС) за 2021 год составила более 6,617 млрд рублей против 2,971 млрд рублей годом ранее.
Казалось бы, с такими оборотами и финансовая составляющая должна быть положительной, но увы. При выручке 4,83 млрд рублей (в 2020 году — около 3 млрд рублей) себестоимость составила 6,459 млрд рублей (в работе верфь использует и импортные комплектующие). В итоге чистый убыток верфи за 2021 года превысил 2,147 млрд рублей. Также за 2021 год произошло уменьшение чистых активов на более чем 2,1 млрд рублей.
Ещё один важный нюанс в этой истории, что, помимо непосредственно верфи, иск о её банкротстве планирует подать и один из кредиторов — АО «Аскольд», которое опубликовало 4 октября 2022 года соответствующее уведомление в реестре юридических значимых событий. После этого не ранее чем через 15 дней кредитор может подать банкротный иск.
АО «Восточная верфь» в том же реестре в 2022 году сообщало о планах подать иск о самобанкротстве дважды — в апреле и в сентябре. В первый раз среди кредиторов была как раз компания «Аскольд», а к сентябрю к ней добавились ПАО «Промсвязьбанк» с суммой требований — 155 060 917,43 рубля и московское ООО «Индустрика» — 816 967,14 рубля. Долг перед «Аскольдом» составил 54 001 035,6 рубля. Таким образом, долг, ставший основанием для иска о собственном банкротстве, составляет порядка 200 млн рублей.
В базе «Контур. Фокус», в разделе исполнительные производства, «к взысканию» относительно АО также фигурирует сумма в 50 млн рублей. Кроме этого, за 12 месяцев к предприятию было подано почти 30 исков на общую сумму около 167 млн рублей. В арбитраже также находятся в стадии рассмотрения с десяток исков от кредиторов. Например, буквально на днях «Кингисеппский машиностроительный завод» взыскал с приморского судостроителя более 23 млн рублей долга, а «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» — более 18 млн рублей.
От того, удастся ли верфи найти решение своих финансовых проблем, зависит судьба не только самого предприятия, но и свыше 1 тыс. сотрудников АО.
В качестве мер, заявленных в отчёте за 2021 год, утверждённом в конце мая 2022 года, фигурирует сокращение издержек производства, продажа непрофильных активов, сдача освободившихся, не используемых площадей. Будет ли этого достаточно, покажет время.