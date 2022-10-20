Сообщение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о том, что Россия побила исторический рекорд по сбору зерна, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 20 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Борис Кустодиев. Жатва. 1914

«На данный момент собрано 147,5 миллиона тонн в бункерном весе, при этом уборка еще продолжается», — сообщили в Минсельхозе.

Свою ноту вставил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который отметил на заседании оперативного штаба Минсельхоза, что, несмотря на уже зафиксированный рекорд, ведомство ожидает увидеть максимальные 150 млн тонн.

«Хлеб — всему голова», — указывает Вадим Н.

Многие пользователи отдали должное российским аграриям, которые сумели побить рекорды прошлых лет, да ещё и в тот год, в котором был зафиксирован продовольственный кризис по всему земному шару.

«Конечно, это безусловный успех наших аграриев и российского сельского хозяйства в целом», — заключил министр.

«Отличная работа наших аграриев! Благодарим вас за нелёгкий и самый нужный труд!» — обращается Евгения К.

Некоторые комментаторы отмечают, что благодаря рекордному урожаю российский народ может не переживать о нехватке продовольствия, поскольку себя мы прокормим в полной мере и даже сумеем заработать на экспорте.

«Замечательная новость! Спасибо за труд и любовь к своей работе всем людям, которые работают и показывают отличные результаты. Хлеб — самое ценное!» — написала Ирина П.

«Отлично! И хлебушек у тебя самый вкуснейший, и цена самая дешёвая в мире!» — указывает Елена М.

Часть людей переживает, что в российской экономике могут сохраниться негативные тренды даже при условии рекордного сбора зерновых.

«Ждём также рекордного подорожания на хлеб в пять этапов за год», — пишет Иван М.

«Каждый год рекорды бьют, а цены всё больше. Остановите уже этих рекордсменов!» — призывает Кайф Е.

Но не все видят наше будущее в таких блёклых оттенках. Граждане считают, что рекордный урожай может подстегнуть производителей к снижению цен на продукцию из зерна.

«При рекордном урожае, да в условиях трудностей с экспортом зерна стоит ждать снижения стоимости хлеба и всего производного из зерна», — уверен Максим В.

«Класс. Осталось выяснить, элеваторы по какой цене скупают зерно у фермеров. В прошлый рекорд цена на элеваторе (закуп) была дешевле себестоимости. И да, фермер не может сам продать зерно на экспорт», — написал Жора З.

«При том условии, что наша экономика переходит на военные рельсы, а самые аграрные регионы находятся аккурат близ зоны проведения мобилизации, можно ожидать, что государство крепко вцепится в горло барыгам, которые наживаются за счёт перепродажи», — поделился своим мнением Константин Н.

Николай Пимоненко. Жатва на Украине. 1896

Напомним, 19 октября пресс-служба Министерства сельского хозяйства Российской Федерации опубликовала в своём Telegram-канале информацию, согласно которой Россия побила исторический рекорд по сбору зерна.

Ранее рекордным урожаем в России считался тот, что был собран в 2017 году. Тогда удалось получить 135,5 млн тонн зерна, в том числе 86 млн тонн пшеницы.