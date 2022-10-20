Заявление генерального консульство Российской Федерации в китайском Харбине о том, что между Россией и Китаем открылся новый железнодорожный грузовой маршрут, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 20 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля Китая

«В начале октября через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия прошел первый грузовой состав в Москву из китайского города Телин. На нём в нашу страну отправилось 50 контейнеров с экспортными товарами общей стоимостью порядка 77 миллионов юаней», — сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

Новый маршрут распростёрся на семь с половиной тысяч километров, и он позволит доставить груз из начальной точки А в самую крайнюю точку Б в течение 15 дней.

«Изоляция!» — кричали кастрюли», — написал Иван Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие новости являются свидетельством того, что ни о какой изоляции России и речи быть не может, поскольку товарооборот между Российской Федерацией и одной из самых крупных экономик мира наращивается, и даже открываются новые логистические маршруты.

«Значит, торговый обмен между нашими странами будет только увеличиваться», — уверена Екатерина Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что теперь, благодаря расширенному горлышку железнодорожных перевозок между Россией и Китаем, российские граждане будут быстрее получать заказанные в КНР товары.

«Вау! Получается, теперь с «Алика» всё будет доходить быстрее», — считает Лилия В.

Часть людей полагает, что экономическое сотрудничество между Москвой и Пекином развивается семимильными шагами, удивляя даже тех, кто ждал сближения двух стран.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Ого! Всего ничего времени прошло, а так развивают связи с Востоком!» — удивляется Юлия Л.

«Переориентация на восточный рынок и транзит с Китаем идёт полным ходом», — заметила Эльвира Ж.

Ряд пользователей указывает на то, что рост экономических связей с Китаем позволяет России безболезненно разорвать отношения с Западом, на который наша страна ориентировалась на протяжении 30 лет или даже больше.

«Торговля с Китаем наращивается, это полезно, конечно, для российской экономики», — убеждена Мария Н.

«Отлично. Сотрудничество развивается и развивается, да так, что скоро мы не будем зависеть от западного мира», — пишет Лия Р.

«Будущее за азиатским рынком. Европа доказала свою несамостоятельность и несостоятельность», — указывает Ленар Л.

Нашлись и те, для кого перспектива роста товарооборота между Россией и Китаем не кажется такой уж позитивной, поскольку наша страна любит впадать в зависимость от иностранных рынков, и в случае с Китайской Народной Республикой мы можем встать на те же грабли, на которые нас угораздило встать в случае с Западом.

«Это, судя по всему, и есть хвалёное импортозамещение. Одну зависимость сменим на другую», — считает Мария Х.

«Главное в этом всём благолепии — не подсесть на китайскую иглу вместо западной. Нам нужна своя мощная экономика, свои производственные мощности и доступ на рынки сбыта», — указывает Валентин С.

ИА REGNUM Госдума и экономика

Напомним, 19 октября генеральное консульство Российской Федерации в китайском Харбине заявило в своём Telegram-канале об открытии нового железнодорожного грузового маршрута между Россией и Китаем.