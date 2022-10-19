Заявление молдавского министра обороны Анатолия Носатого о том, что в Молдавии могут объявить мобилизацию, если боевые действия на территории бывшей УССР приблизятся к её границам или если пойдёт новая волна беженцев, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 19 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Со слов главы оборонного ведомства Молдавии, «для того чтобы развернулся такой сценарий, должны произойти некоторые радикальные изменения». Носатый указал, что боевые действия прямо на границе с Молдавией могут стать именно таким событием, как и огромные толпы беженцев, которые могут стать угрозой для молдавского государства.

«У нищей Молдавии появились деньги на мобилизацию?» — удивляется Иван С.

Многие пользователи удивились такому настрою министра обороны Молдавии, поскольку мобилизация, хоть полная, хоть частичная, — это очень затратное дело, а Кишинёв и так уже в долгах, как в шелках. Кроме того, на улицах молдавской столицы не утихают народные волнения, вызванные серьёзным экономическим кризисом в государстве.

«Это откуда вдруг у Молдавии, которая всё ещё долги перед Россией выплатить не может, появились средства на мобилизацию? Санду из кармана достала?» — задаётся вопросом Максим Б.

President.gov.ua Майя Санду

Некоторые комментаторы считают, что мобилизация действительно может помочь молдаванам сдержать потоки беженцев с территории бывшей УССР, как это, к примеру, сделали польские пограничники, которые чуть ли не своими телами преграждали путь мигрантам с территории Белоруссии.

«Для каких целей мобилизацию проводить? Чтобы стеной против беженцев стоять?» — интересуется Даниф И.

«Далеко ходить не надо. Стоит лишь вспомнить, как поляки мигрантов из Белоруссии сдерживали. Тут, судя по всему, будет такой же вариант, только ломиться будут уже [жители с территории бывш. УССР]», — подметил Алексей К.

Часть людей полагает, что такие заявления звучат крайне унизительно по отношению к населению [на территории бывш. УССР], от которых соседние народы хотят буквально отгородиться.

«Все стараются отгородить себя от киевского режима и их беженцев. Все готовятся, чтобы они не прошли к ним. Вот к чему привел Зеленский свою страну», — указывает Лялечка А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ряд пользователей указывает на то, что мобилизация в Молдавии будет применена американцами ради решения закоренелых территориальных вопросов между Кишинёвом и Тирасполем.

«Штаты отчаянно пытаются втянуть Молдавию в конфликт? Зачем?» — спрашивает Юлия Б.

«Молдавия в ту же калитку лезет, что и её сосед. Мобилизация ради чего, ради мигрантов? Смешно. Америка толкает Санду на силовое решение вопроса с Приднестровьем. По-моему, это очевидно», — поделился своим мнением Иван Ч.

«Молдаване, не поддавайтесь призывам террористов из США и Великобритании!» — призывает Людмила Ш.

Напомним, 19 октября молдавский министр обороны Анатолий Носатый заявил в эфире телеканала TVR о том, что в Молдавии могут объявить мобилизацию, если боевые действия на территории бывшей УССР приблизятся к её границам или если пойдёт новая волна беженцев.