В Белом доме предпринимают меры для того, чтоб не допустить встречи президентов Российской Федерации Владимира Путина и Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в ходе саммита G20, который в ноябре состоится в Индонезии. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает 19 октября Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Вместе с тем указывается, что эта встреча не планируется и ничего относительно перспективы этой встречи, вероятно, не изменится.

В администрации Байдена работают над мерами, которые призваны не допустить, чтоб в ходе саммита лидеры РФ и США встретились либо в коридорах или даже были на групповом фото. Вместе с тем, в Белом доме все же согласились, что нельзя исключить возможность присутствия Путина и Байдена на общем пленарном заседании саммита G20.

Сообщение Politico обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения усмотрели в этой информации повод для сарказма, особенно учитывая состояние здоровья американского президента, а также отметили, что в США боятся Путина.

«Как же они его (Путина — А. Ц.) боятся», — смеется Dr. Lily.

«Эти меры направленные на то, чтобы Байден не потерялся и не заблудился?» — с сарказмом спросил Tremendous Pain.

«Боятся, что дед зависнет!» — шутит Андрей Б.

«Боятся, что Путин его на лопатки уложит?» — отреагировала Ирина.

«Да пущай шкерятся по углам, когда Темнейший (Путин — А. Ц.) будет по коридорам идти», — иронизирует Яя Zz.

«Боятся, что самоход (Байден — А. Ц.) вместо политики будет с Путиным о любимых таблетках говорить?» — пошутил Дмитрий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Так нечего Байдену там делать — лучший вариант избежать проблем», — заметила Зухра.

«Конечно боятся. Такой контраст!» — отметил О. О.

«А может Путин дома посидит пока? Он у нас один», — написала Гадина.

«Дед всё равно выронит перфокарту и куда-нибудь не туда свернёт», — с юмором добавил Владимир.

«Байден никого не узнаёт. Не рыпайтесь», — прокомментировал Виктор З.

«А то еще увидит и пойдет руку жать, допустить такого нельзя», — пишет Виталий С.

«Ну всё правильно… А то Путин задаст Байдену умный вопрос… а самоходный дед без шпаргалки ещё не дай Бог государственную тайну разболтает», — иронизирует Victoria.

«Им надо бояться встречи Путина с Зеленским. А то Зеленский быстро в туалете на коленке капитуляцию подпишет, пока никто не видит», — не без сарказма отметила Анастасия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«И эта «подготовка» даёт все основания предполагать, что эта встреча все же состоится… Всё, что готовят американцы, как-то идет сикось-накось, особенно если это касается их деда Байдена. Поездку к саудитам все помнят? Зачем ездил дед? А что привез? А уж как тщательно готовили… Так что…» — добавила Natalie B.

«Что так суетиться? Байден всё равно его не узнаёт. Он уже собственную жену не узнаёт. И вообще, свободу дедушке, отпустите деда домой, сколько можно над больным стариком измываться?» — с юмором отреагировала Ольга.

«Не хочу, чтобы президент Путин ехал на саммит, волнуюсь за него. Здоровья ему, успехов в великих делах, которые выпали на его плечи!» — пишет Лариса Ивановна.

«Как дети малые. Это какое значение для тебя должен иметь человек, чтобы делать всё, чтобы с ним не встречаться!» — отметила Наталья.

«Боятся, что у Байдена опять перфокарту заклинит», — добавил Fotomik.

«И правильно делают, что боятся. Иначе будет слишком разительный контраст президентов», — смеется Lesya.

«А кто есть мистер Байден?! Подсадная утка всего лишь. Встретиться бы с настоящим руководством США, да ультиматум поставить», — подытожила Nikа.