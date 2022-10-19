Европейские страны через Турцию смогут пользоваться российским газом, заявил 19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Турецкий лидер напомнил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным насчет газового хаба.

«Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию», — сказал глава Турции.

Заявление Эрдогана обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом указали на то, что Евросоюз может теперь только сожалеть. Другие же расстроились, что не удастся проучить Евросоюз, заставив его хоть немного «померзнуть». Иные опасаются, что США просто так это не оставят.

«Европа плачет, Эрдоган смеётся и потирает руки», — с сарказмом отреагировала Наталья З.

«Хороший железный занавес у европейских идиотов получился!» — смеется Миша Ч.

«Немцы, что с лицом?» — шутит Dmitry T., ввиду того, что Германия теперь не будет газовым хабом.

«Это изощренный троллинг, сделать Турцию хабом…» — считает Дмитрий.

«А как же планы заморозить Европу?..» — задался вопросом Валерий.

«А планы заморозить Европу точно были у русских? Русские просто предупреждали, что Евросоюз может замерзнуть, если и дальше будет вести себя, как дебилы. А вот кто им газопровод взорвал? Надеюсь, очевидно, что это сделали не русские, а американцы? Вот к ним и обращайтесь с планами заморозки», — ответил Дмитрий Валерию.

«Эх, жаль! Только хотели вкусить все прелести жизни без дешевого газа из России», — прокомментировала Liudmila заявление о том, что Европа сможет через Турцию получать российский газ.

«На крючок подсадить Европу. США это не понравится», — заметила Катерина.

«На это (создание хаба — М. Р.) может уйти очень много времени», — написала Жанна.

«Ну вот как раз-таки за это время Европа успеет насладиться всеми прелестями жизни, которую им приготовили западные «партнеры». Померзнет и придет греться», — ответила Жанне Tatiana.

«Российский газ с турецким послевкусием», — смеется Gala. Rom.

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«Есть как минусы в этом, так и плюсы. Плюс: протягиваем руку помощи Европе, Эрдоган уже не сможет так балансировать и вынужден будет принять конкретную сторону, Эрдоган держит на крючке Европу, а мы — Эрдогана. Доходы для России. А минус один и большой… не дали Европе очистить мозги холодом и голодом. Не получим свержение правящей русофобской верхушки руками европейцев», — отреагировала Irina.

«Это долгий процесс. Успеют померзнуть. А нам после победы всё равно будет нужен рынок сбыта», — ответила ей (Irina) Ольга М.

«Зачем это Турции, понятно. А нам зачем? Из-за того, что «Северный поток» подорвали?» — не понимает Marina A.

«Наша экономика, финансирование военных действий. У нас запасы не резиновые, а пополнение нужно. Это шахматы. Без таких шагов порой невозможно выиграть основную войну», — ответила ей (Marina A.) Elena M.

«Правильно. Не хочешь покупать у производителя, будешь покупать у спекулянтов», — иронизирует Зоя.

«Да с какой стати враждебные нам страны должны получать наш газ? Это, как сказал их идеолог главный (вероятно речь о Борреле — М. Р.), «всё за счёт России»?» — не понимает один из участников обсуждения.

«Германия научила турок многому. Теперь турки будут учить Германию. Все по-справедливому», — не без сарказма добавила Валентина К.

«Гудбай, Германия…» — пишет Джо Бидон.

«Такие возможности предоставляются раз в тысячу лет. И хрен с ними, с помидорами», — отметил Сергей Б.

«Теперь внимательно следим за событиями в Турции, Запад это просто так не оставит. Можно предположить, что в Турции неожиданно начнутся какие-то митинги, прилетят какие-нибудь конгрессмены из США, [которые] будут вещать: «мы с вами, мы поддерживаем вас» и дальше по отработанному сценарию», — выразил опасение Илья.