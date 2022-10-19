Командующий объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин не исключает необходимости принятия «непростых решений» в Херсонской области после частичной эвакуации населения региона. Об этом он, как сообщает ИА REGNUM, заявил журналистам 18 октября на первой своей пресс-конференции. Сергей Суровикин, генерал армии, является профессиональным военным с репутацией жёсткого, но вдумчивого командира, не привыкшего обходить «острые углы» в угоду начальству. Из его речи в стиле доклада вышестоящему руководству стала, наконец, понятна истинная ситуация на наших новых рубежах. Таким образом, была устранена неопределенность в осознании происходящего — главная причина любого неуспеха. И в общих, единственно позволительных для публичного обсуждения в военное время чертах им был намечен путь выхода из непростой ситуации. Немедленного успеха генерал не гарантировал, добавив (почти дословно): «Будем биться, избегая лишних жертв среди мирного населения». Для чего Херсон вынужден обрести черты грядущего поля боя, как это было сделано, пусть и с опозданием, со Сталинградом.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Возникшая, наконец, определенность позволяет сделать обнадёживающий вывод: сухопутная дорога на Крым обеспечена окончательно и бесповоротно, несмотря на будущую, уже чисто тактическую «турбулентность» на территории возвращенных домой регионов. «Без Херсона нет Крыма, без Крыма нет Черноморского флота и российского экспорта в том регионе», — это мнение неоднократно высказывал израильский отставной военный, бывший глава одной из спецслужб того ближневосточного государства Яков Кедми на телевизионной передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым». И возразить ему никто из присутствовавших, среди которых неоднократно бывали отечественные генералы, даже и не пытался, так как он прав. Им же была упомянута необходимость в завершение «закрытия» вопроса по Крыму в частности и по Черноморью в целом взятия под контроль и всех прибрежных территорий бывшей УССР. Что на настоящий момент обременено и так называемой зерновой сделкой, и нежеланием России уничтожить американские военные базы близ Одессы (во всяком случае — пока); а они там уже есть. При этом сказанное израильским аналитиком полностью соответствует части направлений «главного удара» России по территории бывшей УССР, картами которого пестрели страницы и сайты ведущих западных изданий в конце прошлого года.

Цитата из видео «Яков Кедми» Яков Кедми

На тех картах территория бывш. УССР была похожа скорее на ежа, утыканного иглами направлений российских «главных ударов»; о том, что численность ВС РФ примерно равна таковой армии КНДР, издания скромно умалчивали. В реальности же некоторое совпадение с теми картами видно лишь на территории новых российских регионов, то есть в зоне СВО, для приведения которой в состояние стабильности потребовалась даже частичная мобилизация. Что позволяет сделать вывод об изначальном замысле противника на изматывание Вооруженных сил России и её «локальное умиротворение» всей мощью раствора складских запасов, «советников» и «ЧВК» стран — членов НАТО в бесплатной для того альянса крови населения, [живущего на территории б. УССР], с полной потерей Россией лица перед возможными союзниками, вроде КНР и иных, «помельче», вроде Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и прочих.

То есть получается, что расширение «зоны СВО» при нынешнем (временном) состоянии российских Вооруженных сил (пока что) играет на руку «глобальному гегемону».

Явным приглашением к ответным действиям выглядит упорство киевского режима в непрекращающихся обстрелах российской территории на белгородском и курском направлениях, недвусмысленно указанных в тех картах «замысла российского Генштаба» как источники вторжения ВС РФ в направлении Днепропетровска и Полтавы соответственно.

Цитата из видео обломки ракет падают на жилые дома в Белгороде Ракетный удар. Белгород. 13.10.2022.

О том, что Россия планирует «вторжение» на территорию бывшей УССР в начале 2022 года, помимо Bild, также написало агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США. По прогнозу американской разведки, Москва намерена направить на наступление 175 тыс. военных, говорилось в материале. На тот момент это количество составляло половину (!) личного состава сухопутных сил ВС России, что нереально по определению, даже с учётом завершающейся частичной мобилизации. Кроме того, ограниченный контингент сухопутных войск ВС РФ недавно направлен в Белоруссию по просьбе её руководства, так как провокации вооруженных формирований киевского режима на её границах не прекращаются; а начались они ещё до развёртывания СВО. То есть «побуждение» России и Белоруссии — её сестры по Союзному Государству — на приведение в соответствие с топографическими картами и прочими оперативно-стратегическими мечтаниями Пентагона (и подконтрольного ему Брюсселя) идёт полным ходом.

В подтверждение этого вывода следует упомянуть начавшиеся в Литве в минувший понедельник учения («Geležinis vilkas 2022-II» и «Neptune Strike 2022.2» — А. С.) контингента войск сразу нескольких стран НАТО, в том числе на полигоне у города Швянчёнис в нескольких километрах от границы с РБ, с привезённым количеством боевой техники, в точности соответствующим количеству и номенклатуре прибывшей в Белоруссию на прошлой неделе российской (до семисот единиц). Причём учения те, даже и в этом году не первые, и призваны «отвлечь» союзные войска РБ и РФ от «агрессивных планов» по отношению к бывшей УССР. Новацией, и то весьма условной, является разве что развязанная в Литве информационная атака как на президента Владимира Путина (на основании интервью одного из перебежчиков — А. С.), так и на (пока) двух высших руководителей российского МО, основанная на «контенте» ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Чьё руководство обжилось в Вильнюсе и о своём создателе, отбывающем срок в России за преступление хозяйственного характера, уже и не вспоминает.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

При этом в придании гласности материалов, то есть в информационной атаке, задействованы как официальные лица, вроде «вице-министра» МВД Литвы Арнольдаса Абрамавичюса, так и (казалось бы) оппозиционные, по контенту — нарочито пророссийские литовские телеграм-каналы; и это в стране, где за «лайк» под неугодной властям публикацией можно получить крупные проблемы, вплоть до лишения гражданства. Озвучивание «компроматов» состоялось того же 17 октября — в день начала военных учений НАТО в Литве. Йозеф Геббельс, наверное, плачет в своём персональном аду от умиления и гордости за столь достойных своих учеников, пусть и ломающих поспешностью своей всю красоту изложения «компрометирующих» материалов, что есть не что иное, как издержки молодости в профессии дезинформатора.

Но если читатель думает, что автор нарочито предвзят именно к Литве, к теме бывшей УССР прямого отношения не имеющей, то он ошибётся. Так, того же 17 октября (!) в одном из литовских телеграм-каналов (ссылки не будет — побережём источник — А. С.) по данной теме появилась воистину «убойная» информация: вице-спикер Сейма по вопросам правопорядка Агне Ширинскене обратилась к председателю комиссии Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринасу Кащюнасу и членам этой комиссии с просьбой выяснить, зачем и в каком объёме министр национальной обороны ЛР Арвидас Анушаускас сообщил своей супруге сверхсекретную информацию.

Парламентская ассамблея НАТО Арвидас Анушаускас

А именно: 11 октября жена министра обороны Литвы в телевизионном интервью заявила, что узнала о начале конфликта на территории бывш. УССР (то есть о начале СВО — А. С.) на несколько недель раньше, чем большинство даже и членов Сейма, которые имеют разрешение на работу с секретной информацией. О чём и в российских высших эшелонах власти мало кто даже догадывался. Что, с одной стороны, подтверждает тезис о правильности превентивного начала Россией той самой спецоперации, а с другой — обнажает подозрительно высокий уровень доверия между Пентагоном и военным руководством Литвы по вопросам, касающимся судьбы бывшей УССР. Но и это ещё не всё: по данным независимого американского сайта «The Grayzone», специализирующегося на журналистских расследованиях, а также анализе политики верховной власти США, бывший министр обороны Литвы Аудрюс Буткявичюс был причастен к секретным планам британской разведки по разрушению Керченского моста. Тот самый Аудрюс Буткявичюс, с его собственных слов, — организатор расстрела собственных единомышленников у башни Вильнюсского телецентра 13 января 1991 года, что стало завершением многолетнего «литовского майдана» и прологом распада СССР.

И теперь эти люди стоят на самом западном фланге Союзного Государства России и Белоруссии. Как члены «золотого миллиарда», пусть и в ранге его новобранцев, очень старательны и внимательны к нуждам «хозяина», но сами в бой вряд ли полезут («Никто не хотел умирать» — это ведь литовский фильм?). Вместе с тем они в состоянии «помочь» в эскалации обстановки на границе Белоруссии и бывшей УССР. И тогда войскам СГ не останется иного выхода, как двинуться вниз по Днепру. Благо истоки его лежат на Смоленщине, протекает он и по Белоруссии, и по бывшей УССР, и снова по России — до Херсона. Которому, похоже, суждено стать Сталинградом наших дней. Но, кроме Волги и Днепра, как известно, «случается» ещё и Эльба (ладно — если не Темза с Потомаком). Ну а не чужой нам Неман пусть пока побудет в тылу…