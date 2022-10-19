Решение об организованном перемещении мирных жителей Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов приняли власти Херсонской области, сообщил в своём телеграм-канале 18 октября врио губернатора области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По словам Сальдо, киевский режим накапливает силы для широкомасштабного наступления, а российская сторона сформировала группировку, чтоб наступление отбить.

«Полем боя этого противостояния может стать наша земля, мирные города и деревни Херсонщины», — отметил политик.

Сальдо также указал на то, что перемещение мирного населения нужно для того, чтоб соорудить «масштабные оборонительные укрепления» для отражения «любого нападения» противника.

Ключевой задачей политик назвал сохранение человеческих жизней, а также дать возможность военным эффективно выполнять функции по защите региона.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения поддержали решение властей региона, ведь человеческие жизни важнее всего и российским военным будет гораздо легче дать отпор врагу.

«Раз эвакуируем, значит, бить нациков будем по полной…» — отметил один из участников обсуждения.

«Только вперёд, к победе», — поддержал Константин Юрьевич.

«В ближайшее время ВСУ будут пытаться хоть что-нибудь сделать, им нужны победы, то есть их заокеанским хозяевам», — отреагировала Наталья Ч.

«Может быть, после того, как население увезут с правой стороны Днепра, наши… смогут бить по ВСУ да хоть чем угодно!» — задумалась Екатерина С.

«Главное — отстоять город и правобережье», — пишет Александр С.

ИА REGNUM Линия фронта СВО Херсонская область10.30 19.10.2022

«Главное — сохранить мирных, территория без людей … — это просто территория… Слава армии РФ! Всё по науке!» — прокомментировал Ilia P.

«Земли мы вернем, а людей надо сберечь», — отреагировала Нина.

«Мирное население Херсона опасается «захистникив» (в переводе с мовы «защитников», имеются в виду каратели ВСУ. — М. Р.)… Главное — жизнь людей!» — заметила Anjelika.

«Херсонцы, мы с вами. Всё будет хорошо. Молимся за вас», — добавила Марина Г.

«Дороже жизни нет ничего, а жизни ваши нужны только России. А город восстановят», — отметила Елена.

«Всё будет хорошо, коричневую чуму зачистим, люди вернутся домой», — написала Kseniа.

«Правильно! Жизни важнее, чем дома… И ребятам будет легче действовать!» — подытожил Awaken.

Читайте также: Херсонская область готовится отражать атаки ВСУ