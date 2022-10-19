Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева внесли в список врагов киевского режима — на сайт «Миротворец».

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Поводом для внесения политика в базу «Миротворца» послужил отрывок из его интервью, датированного декабрем 2019 года, в котором Токаев высказался о том, что не считает «агрессией» воссоединение с Россией Крыма. Политика обвинили в том, что он отрицает «агрессию» России против киевского режима.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что это результат политики «многовекторности» руководства Казахстана. Встречались и те, кто считает, что внесение Токаева в список врагов Киева было делом времени. Иные с сарказмом добавили, что киевский режим чем дальше, тем наживает себе больше врагов, и такими темпами на сайте «Миротворец» могут оказаться не только главы европейских стран, но и американский президент.

«Теперь и тебя посчитали», — с сарказмом отреагировал Вова.

«А Токаев — «ватник»? Не знала», — удивилась Алла.

«Надеюсь, что у нынешних властей Казахстана откроются глаза на тот трындец, который правит бал [на территории б. УССР]», — добавила Ольга Д.

«У вас отличное чувство юмора. Особенно про глаза», — ответил Ольге Д. «Южный».

«Интересно послушать, что сейчас скажут те казахи, которые за [киевский режим] топили…» — задумалась Marina L.

«Алгоритм действий свидомого… в любой непонятной ситуации заноси человека на «Миротворец», а там разберемся», — иронизирует Aleks.

«Токаев жутко расстроится», — шутит Olga.

«Такого Токаев не ожидал», — с сарказмом отметила Галина Г.

«Многовекторность — она такая, в итоге никому не угодишь», — смеется Asya.

«Это когда хочешь всем угодить, то получается вот так», — также добавила Ева.

«Вообще больные. Их даже лечить бесполезно. Поэтому и проводится СВО», — возмутилась Любовь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

«Это прекрасно», — считает А. А.

«Давайте, [представители киевского режима], больше… врагов наживёте», — отреагировал Влад К.

«Рано или поздно это должно было произойти. Все-таки мне кажется, он наш человек», — считает Ярослава.

«Скоро туда Шольца и Макрона внесут», — добавила Ира Г.

«Подождем, когда там Байден появится», — пишет «Европе конец».

«Уже за молчание вносят. Хотя он прямо сказал, что референдумы не поддерживает…» — напомнила Аня.

«Милости просим в мир «высочайшей демократии», которую Казахстан, судя по его действиям в последнее время, хочет принести себе домой!» — подытожил Roman.

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