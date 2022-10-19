Сравнение Европы с «садом», а других стран с «джунглями» не содержит в себе расистских, культурных, а также географических подтекстов, заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, принося извинения за ранее сделанное им заявление и поясняя, какое значение он вкладывал в свои слова.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Рост… мира беззакония и беспорядка — это то, что я имел в виду, говоря о «джунглях». Моя ссылка на «джунгли» не имеет расистского, культурного или географического подтекста. Действительно и к сожалению, «джунгли» есть везде, в том числе и сегодня на [территории бывш. УССР]», — подчеркнул он.

Дипломат также считает, что его опыт позволяет ему понять, что Запад не идеал и западные страны также периодически нарушают международное право.

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Заявление Борреля обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что дипломату прежде, чем говорить, стоило бы думать. Иные отметили, что не заметили, что Боррель, «оказывается», извинился.

«Тот случай, когда язык работает быстрее мозга…» — отреагировал Янь Инь.

«Мозг у него вообще не работает, как и у большинства людей на Западе. Старик вообще заговаривается в последнее время: то про джунгли ляпнет, то про НАТО, то про ЕС что-нибудь не то… Нет никакого цветущего сада на Западе, есть лицемерие, тоталитаризм и желание грабить. И благодаря… операции с западного рыла слетела маска», — ответила ему (Янь Инь) Elena.

«Поздно… Слово не воробей!» — смеется A. D.

«Чего извиняться? От сердца же сказал», — не понимает Vlad M.

«Старый фашист…» — не выдержал Рустем.

«Надо подсказать Жозепке, что без отопления сад вымерзнет, потому что это рукотворное сооружение и газа для отопления теплицы больше нет. А джунгли и так не пропадут», — смеется Зухра.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Мы тут люди, а вы все там, извините, обезьяны. И это не расизм. Кстати, я извинился, вы заметили?» — проиллюстрировал извинения Борреля Гена Б.

«Либералы, они такие. Всех обмажут *овном на словах, получат… за это, шмыгнут носом и начнут извиняться на словах, ничуть не смущаясь, что снова подчеркнули свою придурковатость и идиотизм! Как… с гуся вода», — отреагировал Roman Дождь.

«И где он извинился? Он тупо повторил то, что сказал до этого и не перестал быть нациком», — отметил Алексей С.

«Когда еврошовинизм лезет наружу через рот, а ты не успеваешь этот рот закрыть», — шутит Xlodvig M.

«С такими извинениями нужно ещё раз извиняться», — добавила Juliya.

«Многоуважаемые дамы и господа, это просто прекрасно, что данное существо (человеком называть не могу) озвучило сей тезис. Может быть, либералы и прочие любители Запада задумаются», — предположил Дмитрий В.

«Что-то я не заметил извинений. Так, слегка подкорректировал свои слова», — прокомментировал Андрэ Д.

«Лучше естественные, дышащие природой джунгли, чем сгнивший сад, в котором из компании только гадюки да крысы. Нет и не может быть сада красивей леса или тех же джунглей», — подытожила Варвара С.