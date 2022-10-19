Почти 5 млн итальянцев за последние девять месяцев как минимум один раз пропустили оплату за жилищно-коммунальные услуги. Данные были получены по результатам соцопроса, проведённого по заказу сайта Facile. it, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

По словам 62% неплательщиков, они впервые пропустили оплату счетов. По словам президента союза промышленников Италии Confidustria Карло Бономи, это произошло из-за «ужасных расходов на энергию».

Впрочем, это только начало. Из-за роста цен на энергоносители среднестатистической итальянской семье в 2023 году придётся заплатить более 4,7 тыс. евро за электричество и газ. Для понимания, это в два раза больше, чем в нынешнем году.

То есть число неплательщиков грозит вырасти ещё сильнее, что, естественно, не может радовать простых итальянцев.

«Это то, чего мы заслуживаем… Где институты, где все мы, которые должны быть на улицах?» — прокомментировала Брунелла Т.

«Будем жить как во времена, когда не было отопления. Карманы итальянцев опустошают дорогими бензином и энергией, они работают только для этого. Проклятые», — возмущается Сара К.

«Война или нет, пахнет просто спекуляцией», — вставил Франко К.

«А все предприятия будут закрыты, потому что не смогут заплатить по счетам. Так что, если они не найдут решение, Италия обанкротится», — отметил Лауро К.

«Больше всего злит осознание того, что деньги, которые мы платим, пойдут на покупку оружия», — пишет Миа Ф.

«Давайте проведём референдум о снятии санкций против России и посмотрим, что получится», — предложил Джузеппе К.

Maria Babbage Счетчик

Однако эксперты и СМИ предлагают итальянцам свои методы борьбы с растущими затратами. Крупнейшие издания страны — La Repubblica, Corriere della Sera и другие цитируют президента энергетической компании Nomisma Давиде Табарелли, который предрёк согражданам непростую зиму.

По его словам, итальянцам нужно учиться экономить всё и всегда, купить себе на зиму электрогенератор, а также дровяную печь. Табарелли отметил, что отопление при помощи дров и пеллетов будет дешевле газового. Впрочем, его заявление вызвало лишь ещё большее возмущение читателей.

«Купить генератор? А этот синьор знает, что у семей нет денег даже на еду или медицинскую помощь?» — ответил Марко Д.

«Генератор должен быть на педалях, тогда мы и согреемся, и сэкономим», — шутит Паоло М.

«Конечно, я покупаю дизельный генератор, чтобы согреться, затем мне говорят поменять свою дизельную машину на электромобиль, который экологически чистый. Эти люди правда существуют или вы их придумываете?» — недоумевает Марина Б.

«А чем электрогенератор заправлять? Мочой? Дизельное топливо также дорожает! В каких руках мы находимся…» — поддержал Эцио А.

«Не проще снять санкции с России? Чего вы боитесь, что Путин вторгнется в Италию?» — спросила Викки Алессандра Л.

«Необходимо начать переговоры о мире! Даже если мы не находимся в состоянии войны. Байден готовится принять решительный отказ на промежуточных выборах в ноябре. А что мы делаем в Европе? Морские свинки между двумя фронтами», — призвал Франко А.

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