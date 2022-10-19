На объектах ГК ПИК снова ЧП: вот уже в который раз затопило второй корпус жилого комплекса «Ильменский 17». Для владельцев квартир ситуация осложняется тем, что принадлежащая застройщику управляющая компания ПИК-Комфорт на их жалобы не реагирует, как, впрочем, и надзорные органы Москвы, которые ограничиваются отписками. Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте событий и разобрался в конфликте владельцев квартир и УК, а также вспомнил подобные и аналогичные происшествия в других ЖК компании ПИК.

Игорь Свирин ИА REGNUM Дизайн от застройщика ПИК

Согласно размещенной на сайте ДОМ. РФ информации, второй корпус был сдан в эксплуатацию в III квартале 2021 г. Ключи от квартир граждане стали получать в январе 2022 г. Однако с владельцами жилья на 23-м этаже случился громкий конфуз — на приемке выяснилось, что квартиры залило. Добавим, что мы оставили за скобками то несметное количество недоделок и брака, которые не относятся к теме протечек.

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Произошедшее далее иначе, как театром абсурда, назвать нельзя. Вместо того, чтобы исправить строительный брак и заменить часть протекающей крыши, в компании предпочли устранять следы протечек в квартирах и вновь и вновь пытаться передать их владельцам. Наконец наступило лето — дожди прекратились, и измученные люди, стиснув зубы, приняли жилье.

Лето закончилось, и с первыми дождями вернулись прежние проблемы. Теперь уже входящая в группу ПИК управляющая компания ПИК-Комфорт, видимо, следуя корпоративным нормам застройщика, всячески игнорировала жалобы живущих с ведрами и тазиками жильцов, а порой не гнушалась и откровенным обманом, заявляя, что протечки устранены.

В воскресенье, 16 октября, рабочие разобрали часть кровли, а, как мы помним, в понедельник, 17 октября, в Москве пошел дождь, продолжился он во вторник, 18 октября, и по прогнозу продлится еще не один день. 18 октября протечки достигли 20-го этажа, людям пришлось срываться с работы, чтобы посмотреть в каком состоянии их квартиры. Подробности о злоключениях жильцов пострадавших квартир также можно узнать непосредственно из уст одной из пострадавших. Наталья специально для ИА REGNUM рассказала историю своих отношений с ГК ПИК и УК ПИК-Комфорт.

Кроме того, корреспондент ИА REGNUM стал свидетелем того, как девушка со стальными нервами, представившаяся менеджером по работе с клиентами Вероникой, общается со своими работодателями. Все попытки жильцов пострадавших квартир прояснить, когда, кем и в каком объеме будет выполнена оценка ущерба и проведены ремонтные работы, разбились о гранитную невозмутимость менеджера Вероники. Единственное, чего им удалось добиться, возможно, благодаря присутствию прессы, — договориться о встрече с руководителем ТО «Ильменский 17» Дмитрием Конюшкиным.

Мы также вспомнили о других таких же или подобных ЧП в других построенных ГК ПИК жилых комплексах.

22 июня 2020 года сообщил о потопе и показал его ютьюб-канал Cristofor Ilia. Спустя месяц с небольшим, 29 июля, в газете «Новые Известия» выходит большой материал о том, как после каждого сильного дождя в ЖК Green Park случается настоящий потоп. В этой же статье журналист издания сообщает о том, что «подход к строительству ГК ПИК стал притчей во языцех: ветер сносит их временные строения, они вырубают деревья Томилинского леса, строят офисный центр вместо необходимой школы… В общем, всеми способами стремятся увеличить прибыль и минимизировать издержки, переходя все грани разумного.

«За счет наших технологий мы можем построить 25-этажный дом за два месяца и полностью сдать его с отделкой за шесть месяцев», — хвастался в своем интервью владелец ПИК Сергей Гордеев, попутно рассказывая о том, что «Была мечта создать что-то вроде Apple в жилой недвижимости»… До жильцов, заплативших немалые деньги за свои заветные метры в московских квартирах, возомнившему себя русским Джобсом Гордееву дела нет».

Спустя год, в мае 2021 года, вновь ЖК «Мещерский лес», но уже в сюжете телеканала «Москва 24». Журналисты сообщили, что жильцы, которым приходилось ходить по собственным квартирам в резиновых сапогах, боролись с наводнением всю ночь. Как удалось выяснить, в одной из насосных прорвало трубу. Это был не первый случай, у жителей вновь затопило кладовые. УК ПИК-Комфорт к такому ЧП оказалась не готова, пришлось вызывать Мосводоканал, чтобы откачать воду.

15 января 2022 года в ЖК Green Park произошел прорыв труб и квартиры в шести подъездах затопило кипятком. Сразу после аварии в доме сработала противопожарная система, и на место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Об этом 17 января сообщила газета «Версия».

2020 год, Рязань. Газета «Комсомольская правда» публикует материал о рейдерском захвате УК ПИК-Комфорт ряда многоквартирных домов. По сведениям издания, это было осуществлено с помощью поддельных протоколов общих собраний собственников. По выявленным фактам были возбуждены уголовные дела.

ПИК-Комфорт смог не на шутку разозлить губернатора Московской области Андрея Воробьева. На совещании в феврале 2021 года, которое было посвящено недавно прошедшим обильным снегопадам, губернатору доложили, что входящая в группу ПИК-Комфорт УК Жилкомсервис не обладает необходимым для качественной уборки снега парком техники. Кроме того, журнал Forbes довольно подробно рассказал о становлении и деятельности коммунального детища Сергея Гордеева.

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