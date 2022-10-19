Заявление врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о том, что руководство региона приняло решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 19 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

В свою очередь заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что киевские нацисты «уже в ближайшее время начнут наступление на город Херсон. Не исключены обстрелы города Херсона и правобережной части Херсонской области». В связи с этим замглавы администрации призвал людей не подвергать свою жизнь опасности из-за обстрелов и уехать в более безопасные районы на левом берегу Днепра.

«Город сдавать мы не собираемся. Будем стоять до конца. Нацистов в город мы не пустим», — заключил Стремоусов.

Многие пользователи пришли к выводу, что грядёт судьбоносное сражение за Херсон, в котором мирному населению совсем не место.

«Битва за Херсон намечается жестокой», — подметил Илья С.

«Жители на данный момент должны быть в безопасности, всё-таки сейчас важно жителей защитить», — пишет Семён Л.

Граждане уверены, что власти приняли самое верное решение в складывающихся обстоятельствах. Жизни людей должны стоять во главе угла, тем более детские.

«Это очень хорошо, что эвакуируют мирных жителей. Обстрелы ВСУ по мирным кварталам теперь тупо расход боекомплекта в пустоту. Цели своей не достигают. Запугивать некого», — указывает Сергей Г.

Часть людей полагает, что с уходом из города мирных жителей у Вооружённых сил России самым серьёзным образом развяжутся руки, и они смогут беспрепятственно накрывать артиллерией нацистские полчища, рвущиеся в город.

«Значит, пора действовать России более решительно и серьёзно, использовать всю технику, включая дальнобойную артиллерию и т.п.», — написал Сергей П.

Ряд пользователей призвал жителей не строить иллюзий относительно того, что они останутся, а киевские боевики их не тронут. Пример Харьковской области должен был им наглядно показать, что делают нацисты с теми, кто просто жил в городе под контролем России.

«Киев уже применял кассетные диски, которые запрещены конвенцией. Поэтому их руки уже по локоть в крови. Населению надо дать выйти и обогреть их в тылу. Нечего им на передовой делать», — поделилась своим мнением Ирина К.

«Запрещённые методы войны недопустимы, но Киев воюет как раз таки против мирного населения и делает это самыми грязными способами», — указывает Семён Л.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Если нацисты взорвут Каховскую ГЭС, то что нам мешает взорвать киевскую? Они должны отдавать себе отчёт в этом», — считает Максим П.

Комментаторы ждут от российских военных только одного — чтобы Херсон не был сдан ни при каких обстоятельствах, поскольку это российский город, и его жители поверили в Россию.

«Людей надо выводить. Это необходимо, чтобы наши войска могли зачистить районы, где есть враг, беспрепятственно. Враг будет разбит! Херсон и другие регионы никогда не вернутся под контроль киевского режима!» — уверен Владимир П.

«Хорошо, что наши наконец-то говорят всё честно, что бой предстоит очень тяжёлый, без каких-либо пустых обещаний! Поэтому и идёт переселение жителей города! Удачи и Победы нашим воинам и генералу Суровикину», — написал Виктор М.

«Херсон не сдадут! Ни при каких условиях не сдадут!» — убеждена Нина С.

Напомним, 18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своём видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, о том, что руководство региона приняло решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.