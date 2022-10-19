Решение двух коммерческих банков из Киргизии — «Доскредобанка» и «Бакай банка» — о приостановке операций с российскими платёжными картами «Мир» вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 19 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

«Еще одни прогнувшиеся. Жаль, господа, что еще одна страна выбрала сторону тьмы из-за страха санкций», — отметила Стефания Д.

Многие пользователи не ожидали такого подлого поступка со стороны дружественной Киргизии. Граждане считают, что киргизы, которые многие годы зарабатывают себе на хлеб благодаря России, могли бы проявить себя верными друзьями, но оказалось, что дружба дружбой, а денежки врозь.

«И это Киргизия, которая только лишь за счёт России и живёт! Какой позор!» — написала Нина У.

«Зарплату гастарбайтерам выдавать только на карту «МИР», и пусть у себя глядят на неë без возможности снять наличку или оплатить. Переводы с неё тоже запретить надо. Вот тогда посмотрим, как они запоют», — пишет Серёга Г.

Некоторые комментаторы считают, что Россия со своей стороны может лишить киргизов права зарабатывать на территории Российской Федерации.

«Может быть, пора высылать граждан Киргизии из России?!» — спрашивает Игорь Н.

«Значит, нам со своей стороны необходимо запретить киргизам работать на территории Российской Федерации. Не должно быть никаких экономических проектов со странами, поддерживающими санкции», — считает Andrew R.

Часть людей полагает, что Киргизия, по сути, подставляет своих же граждан, которые едут на заработки в Россию и очень надеются на её гостеприимство.

President. kg Киргизы

«А кому они сделали хуже? Не так уж и много российских граждан проживает на территории Киргизии. Зато ой как много киргизов трудится на территории России. Со всем уважением к киргизам, но такое скотское поведение вам цены не делает. Хотите остаться один на один с Западом — ваше дело, мы умываем руки», — написал Игнат Ф.

«Это ещё раз показывает, что кому-то помогать, надеясь на ответное в будущем, нельзя. Всё только в полную цену, и никаких кредитов (которые потом простят)», — указывает Максим М.

Ряд пользователей подозревает, что крайне малое количество граждан Киргизии одобряет такой поступок своих банковских структур.

«Почему бы в таком случае не предложить гражданам Киргизии покинуть территорию России в трехдневный срок. А заодно проверить, как некоторые киргизы получили российское гражданство. Я думаю, господа предприниматели обойдутся без дешёвой рабочей силы. И можно поставить вопрос о конфискации собственности киргизских олигархов. Хватит их деткам кайфовать в Москве. Страна-иждивенец, живущая и существующая за счёт России, должна вести себя более лояльно», — считает Абрам А.

Нашлись и те, кто считает, что Киргизия, если она продолжит двигаться в этом направлении, в итоге окажется в руках США и тогда безмятежному существованию республики под крылом Российской Федерации наступит конец.

«Живут по указке дяди Сэма, а чуть какой кипишь, то Россия помоги и выручи!» — отметил Дмитрий К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дядя Сэм

Напомним, 18 октября два коммерческих банка из Киргизии — «Доскредобанк» и «Бакай банк» —сообщили о приостановке операций с российскими платёжными картами «Мир».