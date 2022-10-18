Заявление финского министра обороны Антти Кайкконена о том, что власти Финляндии при необходимости могут экспроприировать имущество, приобретённое российскими гражданами, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 18 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

Глава оборонного ведомства Финляндии подчеркнул, что такие меры будут предприняты лишь в случае угрозы для страны и на объектах, которые находятся на территории, «важной для безопасности государства», как бы намекая на то, что у Хельсинки есть такой инструмент, и если что, то он им воспользуется. Остаётся неясным, что власти Финляндии могут посчитать угрозой для страны, чтобы получить карт-бланш на воровство имущества граждан России.

«Интересно, как они себе это представляют в законном формате? Или они не в курсе, что такое воровство?» — задаётся вопросом Эльмира С.

Многие пользователи сочли такое заявление угрозой самим российским гражданам, которые имеют собственность на территории Финляндии.

«Ничего себе грабёж! Вот и покупай квартиры или дома в европейских странах, в любой момент отобрать могут!» — указывает Олег Б.

«Бандиты и грабители, по существу. Какими бы словами ни прикрывались», — написала Галина Х.

Некоторые комментаторы отмечают, что Финляндия вслед за своими западными соседями решила полностью перечеркнуть все классические европейские ценности и принципы, которые ещё 30 лет назад ставились в пример тому же Советскому Союзу, которому «не хватало» свободы и права частной собственности.

«А это, случаем, не на Западе всю жизнь твердили про «неприкосновенность частной собственности»? Теперь вы знаете, что Запад всегда врал, врёт и будет врать», — пишет Котик М.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Спрячем правду

«Если объекты находятся на территории, «важной для безопасности государства». А почему финны их продали иностранцам? Почему такую недвижимость отнимают только у российских граждан? Дискриминация по национальному признаку?» — интересуется Василий Р.

Часть людей полагает, что после такого заявления главы финского оборонного ведомства власти Финляндии расписались в шовинисткой политике этого государства, в котором теперь русских притесняют так же, как евреев в гитлеровской Германии.

«Финляндия теперь тоже фашизируется. Это очень прискорбно», — отметил Василий Р.

«Своего не заработали, так давайте хоть чужое отберем, так получается?» — спрашивает Зухра К.

Нашлись и те, кто уверены, что от таких заявлений станет плохо только самой Финляндии, которая непосредственно граничит с Российской Федерацией и во многом от неё зависит.

«Когда политика преобладает над экономикой и здравым смыслом, так бывает всегда. Финляндия — задний двор Европы — вдруг решила присоединиться к остальной упряжке и лаять на большого северного медведя. Почти 80 лет мирного, взаимовыгодного сосуществования позади. Мало того, финские города вполне могут стать целями для ядерных ракет. Всё, на этом кончился поток русских туристов. Начнут закрываться магазины, в которых отоваривались русские. Все, кто имел работу, связанную с русским туризмом, потеряют её. Для маленькой страны, с населением как в Питере, это будет ощутимо», — считает Ruslan H.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Напомним, 18 октября финский министр обороны Антти Кайкконен заявил в интервью газете Aamulehti о том, что власти Финляндии при необходимости могут экспроприировать имущество, приобретённое российскими гражданами.