Европейская комиссия (ЕК) предлагает обязать страны Европейского союза в случае возникновения чрезвычайной ситуации делиться газом друг с другом. Такой вариант действий был предложен в рамках нового пакета мер по борьбе с энергокризисом.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Поскольку не все государства-члены заключили необходимые двусторонние соглашения о солидарности, Еврокомиссия предлагает установить правила по умолчанию. Это гарантирует, что любое государство-член, столкнувшееся с чрезвычайной ситуацией, получит газ от других в обмен на справедливую компенсацию», — приводит ТАСС заявление пресс-службы Европейской комиссии.

Новость обсудили в мессенджере Теlegram. Многие участники обсуждения вспомнили, как страны Евросоюза поступали друг с другом во время пандемии и усомнились в том, что кто-то поспешит делиться газом. Другие указали на то, что заставить делиться могут, вероятно, Венгрию, которая покупает у России газ на выгодных условиях. Иные с сарказмом указали на то, что странам ЕС придется покупать дорого газ у США и Норвегии.

«Я так понимаю, это привет Венгрии и конкретно Орбану!» — иронизирует Владимир С.

«Демократией прям пахнуло!» — смеется Лора.

«С нетерпением жду новостей об этом. Помню, как они «помогали» друг другу во время ковида! Клоуны!» — пишет A. D.

«Как интересно! Кто-то гавкает на Россию (как, например, прибалтийские шавки), а кто-то в РФ закупает по нормальным ценам, потому что отношения нормальные. И теперь вторые должны делиться с первыми. Прикольно…» — отметил Андрей П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шавки

«Пусть гиены рвут друг друга на части… а мы посмотрим!» — написала Виктория.

«То есть Венгрию раскулачить решили…» — предположила Ana.

«Раскулачивание — это плохо, говорили они», — шутит D. S.

«Опять грабить будут!» — комментирует Наталья К.

«А если нехватка везде?» — задался вопросом Sergey.

«Отнять и поделить. Понимать надо!» — отреагировал Alex B.

«Ай, молодца, но это на бумаге. Вспомним, как быстро границы закрывались вопреки шенгену, как перекупалось и открыто воровалось оборудование, маски, вакцины и прочее. Там те ещё пауки в банке», — напомнил Дмитрий, как вело себя руководство стран ЕС в период пандемии.

«Освободились от зависимости от российского газа», — с сарказмом добавила Эльза.

«Специально для Польши: «Либо ты делишься, либо ты делишься», — иронизирует Valeria, напоминая о разделах Польши.

«Если Эрдогану сейчас вдруг срочно предложат вступить в ЕС, думаю, дед откажется», — смеется Бородатый Дед.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Не подеритесь там…» — не без сарказма написала Елена.

«Судя по всему, делиться будут по принципу: сначала жжём твоё, а потом всяк своё», — отреагировала Светлана С.

«Тебе половина и мне половина. Но твою половину — еще пополам», — шутит Shaman62.

«Норвегия с ними будет делиться, но за о-о-очень большие деньги», — прокомментировал Oleg.

«Американские друзья поделятся. Не бесплатно конечно же», — подытожил Андрей.