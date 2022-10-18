Питтсбург, США, 26 ноября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. При выборе между нападающим клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и игроком «Питтсбург Пингвинз» канадцем Сидни Кросби трудно решить, кто их них лучший хоккеист, потому что оба «великолепны», заявил 26 ноября российский хоккеист, одноклубник Кросби Евгений Малкин.

Александр Вильф/РИА Новости Евгений Малкин

«Ответ на этот вопрос в Питтсбурге и в Канаде будет один, а в Вашингтоне и в России — другой. Оба они по-прежнему великолепны. Я думаю, что они оба будут играть вечно», — сказал Малкин в интервью The Athletic.

Возможно, Овечкина можно назвать лучшим бомбардиром в истории, а Кросби — лучшим игроком, добавил Малкин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года Овечкину удалось сократить до 67 голов отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. Забросив шайбу в ворота «Коламбуса», Овечкин довёл общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 827 в 1360 матчах.

Овечкин является самым высокооплачиваемым игроком НХЛ сезона 2023–2024, следует из опубликованного в октябре 2023 года рейтинга журнала Forbes. По информации издания, доход нападающего по итогам сезона составит 17,5 млн долларов: 12,5 млн долларов — по контракту с клубом и 5 млн долларов — по спонсорским контрактам.