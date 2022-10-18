В соцсетях 18 октября активно обсуждают информацию о том, что парламент Эстонии осудил воссоединение с РФ Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также признал Россию страной — «спонсором терроризма».

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Как сообщало ИА REGNUM, за эту инициативу проголосовали 88 депутатов эстонского парламента. Никто не проголосовал против и не воздержался.

Российских интернет-пользователей эта информация возмутила. В ответ они призвали признать Эстонию нацистским государством.

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«Эстония признала и заплакала?» — иронизирует подписчик новостного телеграм-канала Алексей.

«Да вообще всё равно на Эстонию», — комментирует Катушка.

«Гавкают, но мёрзнуть не хотят», — так пользователь Виталий В. прокомментировал информацию о том, что Эстония стремится восстановить экспорт и импорт в торговле с Россией.

«Эстония — двуличные ***», — выразился Л.

«Разорвать с ними все торговые связи!» — призывает Евгений М.

«А Эстония — это где?» — смеётся Олюня. «Кто это такие?» — поддерживает её Ринат.

«Перекрыть им всё после этого!» — возмущён Денис В.

Err.ee Посольство России в Эстонии

«На воре и шапка горит», — оценил решение Эстонии Сергей В.

«Давайте в ответ признаем Эстонию рабыней США?» — предлагает Елена.

«Под дудку Запада пляшут, своего ума нет», — считает Tat Y.

«Эстония, как клоп, — небольшая и дурно пахнет», — оставила саркастический комментарий Наталья.

«А Эстонию надо признать нацистским государством», — убеждён Р. Р.

«Это Эстония — настоящий спонсор терроризма», — отметил Тёмка.

«Совсем своей ненавистью одурманены», — оценила поведение Эстонии Татьяна.

«А я не признаю Эстонию государством», — подчеркнул Сергей.

«Скоро кизяком будут топить, а всё туда же», — подытожил обсуждение Андрей П.