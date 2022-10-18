Известие о том, что вечером 17 октября в Ейске Краснодарского края в результате падения Су-34 в жилом массиве погибли 13 человек и 19 ранены, спровоцировало широкий общественный резонанс. Люди главным образом негодуют по поводу того, что военным самолетам разрешают полёты над городом.

Oleg Belyakov Су-34

«Таким или иным способом необходимо выносить военные и гражданские аэродромы за пределы населённых пунктов. Исключать курсы взлёта и посадок в стороны и со стороны жилых строений. Ейск может повториться», — считает Евгений Кириллов.

«Либо взлетная полоса не на месте, либо город. Но не должны летать самолеты через жилые кварталы. Самолет — железяка, она может ломаться, не первый и не последний случай», — соглашается Николай.

«Что-то даже не припомнится, когда последний раз был подобная катастрофа с истребителями? Может, только катастрофа СУ-27 на авиашоу во Львове в 2002 году? Обычно пилоты до последнего уводят самолёт от жилой застройки, даже ценой своей жизни. Непонятно, как вообще такое было возможно?» — спрашивает Евгений.

«Себя спасли лётчики, мирных жителей отправили к праотцам… Неправильно это», — считает Егор Панкратов.

«Не обвиняйте лётчиков, с одним мотором при наборе высоты невозможно было отвести самолёт на безопасное расстояние от домов», — считает Лидия Полахова.

«Пилот не виноват. Двигатель загорелся на взлёте. Ни скорости, ни высоты. Самолёт неуправляемый. Он сделал всё, что мог, тянул до последнего. Выпрыгнул в самый последний момент. Если бы он тоже сгорел, вам было бы легче?» — спрашивает Юрий Орлов.

«Возможно, было и попадание из ПЗРК при взлёте самолёта. В нынешней ситуации всё возможно», — считает Михаил.

«Пусть внимательно смотрят черные ящики: возможно, что-то заложили, 10 лет назад бывал на аэродроме — проходной двор был!» — советует Николай Кирюшин.

«Почему военные самолёты летают над городами?» — спрашивает Алексей Форель.

Цитата из видeo: «Пожар в Ейске». 17.10.2022 Пожар после падения Су-34 в Ейске

«Всё, что тяжелее воздуха, может упасть… Однако у меня возникает вопрос, судя по тому, что я вижу на спутниковых картах, — почему самолеты из этого аэропорта взлетают в сторону города, а не в сторону моря? … И это вопрос к командному составу. … В остальном мне очень жаль и погибших, и летчиков», — поделился Д.

«Не аэродромы наступают на города, а наоборот. Может, хоть сейчас перестанут строить дома у аэродромов ради гонки за квадратными метрами. А люди видят это, но квартиры сами покупают», — заметил Игорь Иванов.

«Давайте без истерик. В военное время живём. Трагедия, конечно. Но надо радоваться, что таких случаев единицы», — призывает Геннадий.

«Я не эксперт, но, судя по местоположению города и аэродрома, видео о крушении и информации, что отказ двигателя произошел сразу на взлете, ему просто не хватило ни скорости, ни высоты, чтобы отманеврировать и отвести самолет от жилой застройки. Жесть. Мои соболезнования близким погибших, нет слов, чтобы выразить эту боль. Пилота мне тоже жаль, не представляю, как дальше с таким жить», — поделилась Елена Михайлова.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2022 года самолет Су-34 упал в одном из жилых кварталов Ейска. Лётчики, судя по кадрам с видеорегистратора, успели катапультироваться в последний момент. Жертвами стали 13 человек. Частично разрушен девятиэтажный жилой дом, 19 жителей города получили ранения.

В КСР заявили, что основная версия крушения связана с технической неисправностью судна. В Ейском районе Краснодарского края объявлен трёхдневный траур.

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