Киев пригрозил привлечь Тегеран к ответственности из-за якобы поставок Москве вооружения. Соответствующее заявление 17 октября было опубликовано пресс-службой МИД киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Не попал в БПЛА «Герань-2». (Коллаж)

Киевский потребовал от иранского руководства прекратить поставки российской стороне «любого вооружения», или же «Иран и его руководство» понесет «самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов».

Отметим, представители киевского террористического режима утверждают, что российские дроны-камикадзе «Герань-2», которыми наносятся удары по военным, а также энергетическим объектам на подконтрольной Киеву территории, на самом деле якобы являются беспилотниками «Шахид», поставляемыми российской стороне Тегераном.

Заявление МИД киевского режима обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения возмутило заявление Киева в адрес Тегерана, ведь весь коллективный Запад снабжает бандеровцев оружием. Другие отметили, что Ирану, который более сорока лет под санкциями, заявление Киева, скорее всего, безразлично, и не Киеву указывать Тегерану, что и кому продавать. Иные также добавили, что раз в Киеве так остро реагируют, значит, дроны «Герань» эффективны.

«Так Иран и не поставляет ничего», — прокомментировал Никита.

«Иран как независимое государство должен разрешения спросить, кому продавать можно, кому — нельзя?» — не понимает V.

«И это говорит [киевский режим], который снабжает весь Запад?.. Нашли, кому угрожать. Иран в том положении, когда им на всё [плевать]», — отметила Юлия.

«Нормальный расклад. Им вся Европа и Америка оружие поставляют, которым нас [бьют]…» — возмутилась Надежда Д.

«А чего [представители киевского режима] не требуют прекращения поставок [им] западного оружия, т. к. оно применяется против мирных жителей России?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

The Strategic Communications Directorate of the Ukrainian Armed Forces Герань-2

«Ребята, это ДРУГОЕ!!! Это понимать надо! Ну что вы как первый день родились?» — смеется dumzdei.

«Ну тогда Россия призывает всё НАТО перестать спонсировать [киевский режим]! И поставлять вооружение!» — добавила Kate.

«Как там иранцы писали: «Мы расстроены, что вы расстроены слухами об использовании наших БПЛА», — иронизирует Luyd Мila.

«Ну Иран, конечно, запаниковал…» — смеется Sve.

«А что? Про «Байрактары» свои забыли уже?» — шутит RS.

«Они забыли, что победителей не судят», — написал Aleksandr P., видимо, таким образом указывая на успешное применение БПЛА «Герань».

«[Представители Киева] только рекламу делают иранским «игрушкам», — с юмором отметила Olga.

«Это показатель того, насколько уверены они в себе. Сколько людишек за ними стоит, что они так легко угрожают великим странам. В данном случае стоит задуматься Европе, [киевский режим] в любой момент будет вершить беспредел», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Иран 40 лет под санкциями «цивилизованного» мира, я сомневаюсь, что там есть дело до какого-то [киевского режима]», — добавил Евгений.

«Значит, действенные «Герани», — не без сарказма подытожил Дмитрий К.