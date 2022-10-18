Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге сообщил о том, что в Армению прибыла команда так называемой гражданской миссии Евросоюза. Она будет размещаться на армяно-азербайджанской границе «с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе».

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Он напомнил, что Европейский совет 7 октября по итогам встречи в Праге его председателя Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном объявил, что гражданская миссия Евросоюза начнет действовать в октябре и продлится два месяца. Ее численность будет составлять 40 человек, она еще комплектуется. Пока в Армении находится миссия ЕС по технической оценке. Она состоит из 8—10 специалистов, некоторые из которых были срочно перемещены в Армению из Грузии. При этом Боррель специально отметил фактор «оперативного развертывания мисси ЕС», но не указал причин столь поспешных действий, ведь взаимоотношения между Азербайджаном и Арменией благодаря усилиям России были выведены из активной военной фазы. Неясно также, будет ли коррелироваться деятельность миссии ЕС с созданным вскоре после второй карабахской войны в Агдаме Совместным российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в районе Нагорного Карабаха. Напомним, что в задачи этой структуры входят мониторинг обстановки на линии соприкосновения, сбор и обработка информации, урегулирование спорных ситуаций. Однако о работе центра ничего не слышно.

Таким образом, в парадигме взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном происходят перемены качественного свойства. С согласия обеих сторон в ситуацию активно внедряется фактор нерегиональной силы. Причем происходит это на фоне звучащих предложений со стороны Москвы в формате Организации Договора о коллективной безопасности об отправке наблюдательной миссии в Армению. Но ее опередили, что быстро почувствовали в Тегеране. Бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин заявил, что «Азербайджан и Армения могут решить проблемы между собой в рамках Московского соглашения и принципа территориальной целостности без вмешательства стран за пределами региона». По его словам, гражданская миссия ЕС на армяно-азербайджанской границе «может привести только к дестабилизации в регионе и созданию дополнительных угроз безопасности».

parliament.am Парламентские слушания «Армения - ЕС: всеобъемлющее и расширенное партнерство»

Такое суждение находит обоснование в «неожиданном» скандальном заявлении Макрона о «совместной деятельности Москвы, Баку и Анкары против Армении», что вводит деятельность миссии ЕС в определенный конфронтационный контекст, а не в зону декларируемых на словах устремлений Евросоюза по «нормализации отношений в регионе». Более того, по сути Макрон вводит сложную логику регионального процесса в противостояние между Западом и Россией. Это конкретные дела. Что же касается Москвы, то она пока только говорит, заявляя, что «попытки Парижа вбить клин в отношения России с близкими нам Азербайджаном и Арменией, с которыми Россию объединяют многолетние и многогранные узы, обречены на провал и приведут лишь к дальнейшему обесцениванию авторитета Франции в регионе». Но о своем авторитете пускай заботится Париж.

Интрига не исчерпывается только этим сюжетом. Устраивает ли Азербайджан такой ход событий и почему Алиев негласно в чем-то подыгрывает Пашиняну в его развороте на Запад? Теоретически можно предполагать два сценария политики азербайджанского лидера. Первый: Баку негласно поддерживает устремления Еревана получить гарантии безопасности со стороны ОБСЕ в отношении армянского анклава в Нагорном Карабахе и ослабления влияния России в регионе. Второй: Баку создает ситуацию, при которой Ереван раскрывает весь набор «козырных карт», высвечивая истинные геополитические устремления Армении. В таком случае Пашинян оказывается в ловушке и проигрывает партию на западных площадках. Тогда Москва получает возможность для перехвата инициативы в армяно-азербайджанском урегулировании на основе прежних и, возможно, новых соглашений.

Другое дело, если миссия ЕС будут фиксировать очередные нарушения на границе двух стран и добиваться продления своего мандата пребывания в регионе. На наш взгляд, это наиболее вероятная схема дальнейших действий Брюсселя. Не случайно прибывшие в Ереван члены гражданской миссии ЕС, по технической оценке, уже провели непрофильные встречи с министром обороны Армении и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении. В Тегеране полагают, что речь шла о вариантах размещения на границе между Азербайджаном и Арменией военных специалистов стран — членов НАТО. Наконец, нельзя не обращать внимание и на темпы и события, происходящие в Армении, о чем ранее трудно было предполагать: Ереван стал превращаться в проходной двор для американских политиков. Так, в Армению прибыла делегация палаты представителей Конгресса США во главе с председателем Комиссии демократического партнерства палаты представителей Дэвидом Прайсом. В середине сентября там побывала делегация американских парламентариев во главе с Нэнси Пелоси.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

В Армении уже побывали глава ЦРУ Уильям Бернс и Деймон Уилсон, глава небезызвестного Национального фонда поддержки демократии. Были и телефонные разговоры Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В свою очередь и армянское руководство стало чаще мелькать в европейских столицах, что демонстрирует его намерение изменить прежний баланс сил в регионе с сокращением там доминирования России, проводя одновременно переформатирование общественной жизни в самой Армении. Но парадокс в том, что Ереван толкают к действиям по сценарию б. УССР. Пока же ведется очень сложная игра, в которой Пашинян пытается одновременно использовать российскую поддержку и ресурсы, но вести прозападную внешнюю политику. Добром для Армении такое не кончится.