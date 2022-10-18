Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен считает, что мир не может остаться без американского господства. Соответствующее заявление политик сделал, выступая в Стэнфордском университете.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миссионер

По мнению Блинкена, в Вашингтоне пришли к мнению, что наступило время борьбы стран за право устанавливать свои ценности и порядок, которые будут в период после холодной войны.

Политик убежден в том, что мир не способен организовать себя сам, а без господства Штатов есть два варианта развития событий — или же мирового лидера не будет, или же лидером будет другая страна, отличающаяся от США, к примеру Китай. По словам Блинкена, в первом случае образуется «вакуум» и мир будет заполнен плохими вещами, «прежде чем его успеют заполнить хорошие», а во втором — мир будет жить в соответствии с интересами и ценностями, которые не совпадают с американскими интересами и ценностями.

Заявление государственного секретаря США обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения слова Блинкена возмутили.

«Чему у американцев можно поучиться, так это избыточному самомнению», — с сарказмом отреагировал AI.

«Осень, обострение… Америка уже прямо говорит, что им нужна война, а то совсем сдохнут», — отметил Модус.

«А какие у англосаксов ценности? Уничтожать другие нации, начиная с индейцев, сеять хаос, жить за чужой счет, навязывать свои *раные фантики, не имеющие ценности? Давайте, и правда, без вас. Мир от вас устал», — пишет Denis L.

«Значит, все войны, развязанные ими, — это хорошие вещи? Так и запишем», — прокомментировал Renatik T.

(сс) The U.S. Army Солдат армии США

«Значит, все получается. Значит, Америка чувствует потерю управления…» — отреагировал G. V.

«До этих никак не доходит, что страны хотят взаимодействия на паритетных условиях, опираясь на личную выгоду для себя. У них такое в голове не укладывается», — подчеркнула Yaroslava.

«Так были такие уже с претензией на мировое лидерство: одного сослали на остров Св. Елены, второй — [покончил с собой]», — с сарказмом пишет Julia, подразумевая Наполеона и Гитлера.

«Стали что-то подозревать. США в привычном им амплуа: наши ценности важнее ценностей других государств. США продвигают себя как избранную Богом нацию. Не это ли нацизм со всеми их интервенциями во многие государства?» — задался вопросом Дмитрий Т.

«Мир жил до появления США, будет жить не хуже, если они исчезнут!» — комментирует Монгол Татарский.

«Всё нормально. Кто-нибудь видел, чтобы психбольной согласился, что он психбольной?» — иронизирует Alex S.

«Чистой воды фашизм», — считает Олег Г.

«Помнится, нацистская Германия тоже в свое время поверила в свою исключительность», — добавил пользователь с ником «не узнал, это же я».

«Какие у них ценности? Ковровые бомбардировки мирных городов? А может, искусственные мировые кризисы для обнуления своей инфляции? Или включение печатного станка для собственных нужд, а инфляцию разделить на весь мир? Или пропаганда ЛГБТ среди детей, у которых ещё не наступило половое созревание? Или, быть может, наркотики в свободной продаже? Нам такие ценности не нужны!!!» — подытожил Антон.

В социальных сетях обсудили заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Америки о том, что мир не может остаться без американского господства.