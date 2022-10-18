Угрозы главы минобороны Финляндии отбирать имущество у граждан России стали поводом для многочисленных комментариев в социальных сетях. Люди иронизируют, сравнивая Антти Кайкконена с мэром Киева Кличко.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

«Мямлик-губошлеп. Ждём, как расскажет, «я не то имел в виду» — отозвался Ян о главе минобороны Финляндии.

«Кличко включил», — смеется Антон Васильев.

«У Кличко ещё один брат появился», — развивает тему Любовь.

«Министр обороны почему-то говорит про имущество! Своим министерским профильным делом надо заниматься, а не чужим!» — заметила Татьяна.

«Экспроприация есть открытая вооружённая конфискация предметов или ценностей, думайте финны, что собираетесь делать…» — призывает Галина Минкина.

«В ответ финны, приехавшие в Россию за бензином, пойдут обратно пешком!» — смеется Андрей Журавлев.

«Потом русские Финляндию присоединят, вернут историческую справедливость, и будет нормально», — дает прогноз Елена.

«Надо бы министру финскому напомнить, что он ещё не в НАТО, а у нас мобилизация проходит…» — иронизирует Иван Рюмашев.

«Да пусть отбирают, обратно в Россию побегут», — считает Елена Парыгина.

«Пусть отнимают. А все те, кто вывозил большие деньги за рубеж, покупал дома, яхты, самолёты и тем самым вкладывался в экономику этих стран, должны не просто потерять всё, но быть тщательно проверены нашими правоохранительными органами», — развивает тему Иван Переверьзев.

FinnishGovernment Антти Кайкконен

«Собака лает, караван идёт», — заметила Галина Ушакова.

«Если возникнет такая необходимость, то и Финляндию можно будет экспроприировать… Вернее, жалкие остатки после разрухи», — считает Владимир К.

«Финляндия по русофобии превзошла Польшу и Прибалтику, вместе взятые», — считает Эльдар.

«Западная демократия и законность во всей красе! И эти люди учат нас жить?» — иронизирует Игорь.

«Финляндия — это подстилка США, что ему [министру] говорят в «фашингтоне», то он ретранслирует», — считает Алексей.

«Одно слово — гопники, на том они начинали, на том и живут», — считает Галина Державина.

«Европейцы всю жизнь ворами были», — считает Светлана.

«Сущность вся их, тщательно скрываемая, халявная и мерзопакостная, полезла наружу — ограбить, отобрать, присвоить», — отмечает Евгений.

«С повышением наглости прямо пропорционально Бог отнимает разум», — заметила Нина.

«Призрак бродит по Европе — призрак дебилизма», — соглашается Анна Березкина.

«СВО рано или поздно закончится, а ненависть людей по отношению к финским алкашам останется ещё очень надолго», — считает Сергей Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что в случае необходимости власти могут экспроприировать имущество, приобретенное гражданами России в стране.

По его словам, такое изъятие может произойти, если такое имущество граждан РФ находится в критически важных для безопасности страны районах.

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