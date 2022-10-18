Фантазии европейских политиков о том, что от российского рынка отвернутся все инвесторы, разбиваются о реальность. Где-то европейских бизнесменов замещают на российских, а где-то им на смену приходят представители других стран, которые остались в стороне от санкционных игрищ. Накануне президент РФ Владимир Путин разрешил российской компании приобрести актив у французского концерна Schneider Electric Industries. Ранее на другие предприятия Schneider в России зашёл инвестор из ОАЭ. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Напомним, 17 октября 2022 года Владимир Путин подписал распоряжение, которым разрешил самарскому АО «Акрон Индустрия» приобрести контрольный пакет акций НАО «СЭЩ Холдинг» у французского концерна Schneider Electric Industries SAS. Пакет включает 22,5 млн акций. Документ подписан в свете принятого в августе 2022 года указа «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

О заводе «Электрощит»

Непубличное акционерное общество «СЭЩ Холдинг», владеющее заводом «Электрощит» в Самаре, в ЕГРЮЛ фигурирует с 8 ноября 2019 года. Уставный капитал предприятия — 3,75 млрд рублей.

Юрлицом самарского завода является АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара», которым и владеет НАО.

На сайте завода уточняется, что он имеет почти 80-летнюю историю и является крупнейшим в РФ производителем электротехнического оборудования 0,4-220 кВ. Оборудование под маркой предприятия используют во всех отраслях энергетики — от АЭС до нефтеперерабатывающих заводов. В качестве ключевых клиентов завод называет «Россети», «Лукойл», Росатом, Роскосмос и другие крупные компании.

В базе «Контур. Фокус» последними акционерами НАО «СЭЩ Холдинг» фигурировали две французские компании — АО упрощённого типа «Шнейдер Электрик Индустри АО» и АО упрощённого типа «Ше 2006 А». Директор НАО — Владимир Шатунин, который также был главой АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара».

Правительство Самарской области Генеральный директор управляющей организации Владимир Шатунин (справа)

Если ориентироваться на данные ФНС России, то за 2021 год НАО указало весьма и весьма скромную выручку — 749 тыс. рублей против 707 тыс. рублей годом ранее. АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» за 2021 год также результатами не порадовало — при выручке 12,5 млрд рублей (в 2020 году — 12,3 млрд рублей) компания получила чистый убыток в размере 1,3 млрд рублей при убытке 2020 года — 538 млн рублей.

В ЕГРЮЛ АО упрощённого типа «Шнейдер Электрик Индустри АО», помимо владельца НАО «СЭЩ Холдинг», фигурировало ранее и как собственник ещё ряда активов. Например, компании принадлежала доля в ООО «Потенциал» из Марий Эл (производство электроустановочных изделий, системообразующая организация региона, выручка 2021 года — 5,7 млрд рублей) и ООО «Шнейдер Электрик ЗЭМ» из Ленобласти (производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры).

С сентября 2022 года владельцем актива из Марий Эл выступает компания «Тиджиэйчси Дидаблюси-Ллс» из Объединенных Арабских Эмиратов. Ей же принадлежит 11% доли и в предприятии из Ленобласти. Оставшаяся доля — у АО «Шнейдер Электрик», последним раскрытым бенефициаром которого числилось АО «Шнейдер Электрик Индустри АО», но на сайте компании есть сообщение, что Schneider Electric продал бизнес в РФ и Белоруссии локальному руководству.

(сс) Wilmotte & associés Architectes Штаб-квартира Schneider Electric во Франции

О покупателе завода «Электрощит»

Покупателем НАО «СЭЩ Холдинг», а значит, и завода «Электрощит», выступит АО «Акрон Индустрия» (часть дивизиона «Акрон Холдинг»). В ЕГРЮЛ данное предприятие зарегистрировано в 2021 году, прописано в Тольятти. Директором актива является Павел Морозов.

Компании «Акрон Индустрия» также принадлежат доли как минимум в четырёх юрлицах: самарском ООО «Русская катанка» (литье металлов), оренбургском ООО «Пластик» (производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей), ООО «Балткабель» из Ленобласти (производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования) и оренбургском ООО «ГЗОЦМ «Гайская медь» (обработка отходов и лома цветных металлов).

На сайте холдинга уточняется, что он является одним из крупнейших в России вертикально интегрированных промышленно-металлургических холдингов полного цикла. В его дивизион входят 14 металлургических заводов по всей стране, основным сырьем для которых служит лом черных и цветных металлов. Бизнес холдинга представлен в 22 регионах России, штат сотрудников — более 14 тыс. человек.

Павел Морозов, по данным базы «Контур. Фокус», был или является участником 71 юрлица, а также руководителем 20 юрлиц. Из состава некоторых активов на сегодня он уже вышел. В числе действительных активов, например, псковское ООО «Производственная Компания «Севкабель», ООО «Уралметаллгрупп». Также десятки активов принадлежат группе через АО «Акрон Холдинг», директором которого также является Морозов. Последние данные по бенефициарам АО раскрывались на декабрь 2015 года, когда владельцем 100% было кипрское «Русметал инвестментс лимитед». Свежие данные по бенефициарам компании в открытых источниках пока не раскрывались, но среди оных в СМИ назывался директор АО.

Скриншот сайта acron.ru Структура Группы

Читателям ИА REGNUM Павел Морозов и холдинг «Акрон» могут быть знакомы по скандальной истории, связанной с одной из «дочек» актива («Самметком»), которая произошла в 2020 году.

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Между тем в июне 2022 года компания «Самметком» в суде оспорила решение налогового органа, которое легло в основу скандала, и оно было признано недействительным как не соответствующее Налоговому кодексу РФ.