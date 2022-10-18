Заявление врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что Российская Федерация провела обмен пленными с киевским неонацистским режимом по формуле «110 на 110», стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 18 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

«Из застенков [киевского неонацистского] режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов России», — заявил Пушилин.

Примечательная деталь этого обмена пленными заключается в том, что с российской стороны врагу были переданы в основном представительницы женского пола. Министерство обороны Российской Федерации со своей стороны добавило, что две женщины пожелали остаться в России, несмотря на то, что им предлагали также пройти процедуру обмена.

«Обмен — это всегда хорошо», — поделился свои мнением Юрий С.

Многие пользователи были рады узнать, что так много людей оказались выпущены из нацистского плена и уже вернулись к себе на Родину. Граждане отмечают, что, несмотря на все преграды и провокации Киева, российские специалисты не опускают руки, а вызволяют наших людей из киевского гестапо.

«Наши ребята — герои, возвращаются домой целыми и, надеюсь, невредимыми!» — написала Елизавета Г.

«Слава Богу, что люди смогли вернуться домой. Ведь сколько раз Киев срывал обмен пленными!» — напоминает Игорь В.

Некоторые комментаторы мечтают о том моменте, когда вообще все пленённые на территории бывшей УССР российские граждане будут возвращены на территорию России, и их жизни больше ничего не будет угрожать.

Цитата из: Освобожденные из плена бойцы на встрече с главой ДНР Пушилиным Д. В. 17.10.2022. Россия Освобожденные из плена бойцы

«Выгодный обмен для России. Совсем скоро все наши люди вернутся домой!» — уверена Анна М.

«Вчера вернулись 11, и сегодня еще 110! Это большая работа переговорщиков! Надеюсь, что в итоге удастся вызволить всех, кто оказался в плену!» — пишет Евгений К.

Часть людей рада, что в ходе обмена пропорции стали более справедливыми, ведь ещё совсем недавно российская сторона вынуждена была довольствоваться меньшим количеством освобождённых пленных, чем сама отправляла врагу.

«Отличные новости! Слава Богу! И радует, что соотношение пленных 50/50, а не как в прошлый раз», — отметила Елена Л.

«Это отлично, потому что в этот раз хотя бы был равноценный обмен пленными», — пишет Галина Ч.

«Вот это правильно! И гораздо справедливее, чем 200 «азовцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на одного олигарха менять», — указывает Елена М.

Ряд пользователей указывает на то, что успешные переговоры по обмену пленными являются прямым результатом успехов Вооружённых сил России в вопросе уничтожения ключевой инфраструктуры киевского неонацистского режима.

«Видимо, реально дела с обменами продвигаются. Значит, всё нормализуется потихоньку. Всех вытащим», — убеждён Дмитрий К.

«Меняйте всех, пока эти от «Герани» не очухались», — призывает Конрад К.

«Чтобы не попадать в подобные ситуации, Всем ребятам желаю: осторожности и крепкого тыла!» — обратился пользователь «Лёд Снег».

Напомним, 17 октября врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин написал в своём Telegram-канале о том, что Российская Федерация провела обмен пленными с киевским неонацистским режимом по формуле «110 на 110».