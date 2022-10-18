Видеозаписи в социальных сетях, где на кадрах видно, как правоохранители киевского неонацистского режима предпринимают безуспешные попытки сбить российские дроны-камикадзе «Герань-2» с помощью обычного стрелкового оружия, вызвали бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 18 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Не попал в БПЛА «Герань-2». (Коллаж)

«Ну что, кто на фоне фотографии со взорванным Крымским мостом ещё веселится?» — спрашивает Марина Р.

Многие пользователи отметили, что идея, родившаяся в умах киевских правоохранителей, в итоге вылилась в настоящий цирк.

«Блин, реально, так низко летит, кажется, достать из автомата можно. Но на деле это вообще нереально. Повезти должно очень сильно, чтобы пуля достала дрон», — подметил Алексей П.

«Словно макаки бегают, пытаются застрелить дрон. Смешная картина, конечно», — написал Василий Г.

Некоторые комментаторы предупреждают, что попытки сбить дроны, летящие над жилыми застройками, но целью которых являются объекты инфраструктуры, могут привести к совершенно ненужным человеческим жертвам.

«Не надо сбивать дроны! Они летят туда, куда нужно. Между прочим, сбитый дрон вполне может упасть и на жилой дом. Россия же бомбит военные объекты и инфраструктуру. Нам по мирняку бить смысла нет, тем более дронами, которые денег стоят», — указывает Александр Б.

«Эти дебилы в форме, которые пытаются сбить беспилотник, вот что у них в голове? Если они его собьют с курса, куда он упадёт? Правильно, на жилой дом какой-нибудь. Вот нацики остаются нациками», — поделился своим мнением Иван Е.

Цитата из: Патрульная полиция стреляет по БПЛА «Герань-2». 17.10.2022 Патрульная полиция стреляет по БПЛА «Герань-2». 8:13 по местному времени. 17.10.2022

Часть людей пишет, что взрывы в Киеве — это расплата за террористическую политику киевского неонацистского режима на территории Российской Федерации.

«Киев сам решил поиграть с Россией, когда подорвал наш мост. Ещё ведь сами признались в содеянном. Пусть теперь получают по полной программе», — написала Юлия П.

«Давно было пора этим заниматься, отвечая на их теракты, они сами напросились», — отметила Айсылу Г.

«Правильно делаем! А как ещё вы предлагаете быть с Киевом, который столько лет терроризировал мирное население?!» — спрашивает Ульяна Б.

Ряд пользователей выражает надежду, что жители на территории бывшей УССР наконец-то поймут, что поддерживают совсем не ту власть, которую стоит, ощущая на своей шкуре, что это такое — находиться в городе, в котором постоянно звучат взрывы, как это было с народом Донбасса.

«Интересно, в эти моменты испуганные [жители на территории бывш. УССР] вспоминают многострадальных жителей Донбасса, понимают, за что это им прилетает?» — интересуется Елена И.

«Они восемь лет скакали, звали усиленно, чтобы мы пришли. А теперь: «А нас за що?!». За то, за то, дорогие вы наши!» — обращается Анна В.

«Пусть привыкают. Люди в Донбассе восемь лет каждый день их обстрелы на себе терпели», — отметил Игорь А.

Напомним, 17 октября в социальных сетях появились видеозаписи из Киева, где на кадрах видно, как правоохранители киевского неонацистского режима предпринимают безуспешные попытки сбить российские дроны-камикадзе «Герань-2» с помощью обычного стрелкового оружия.