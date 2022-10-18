Статья издания The Washington Post, согласно которой идеи президента Российской Федерации Владимира Путина всё чаще находят отклик в умах лидеров и населения западных стран, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 18 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимр Путин

В материале отмечается, что речь Путина, прозвучавшая 30 сентября 2022 года, в которой президент России указал, что начавшийся слом западной гегемонии необратим, а мир вступил в период фундаментальных революционных трансформаций, напомнив о западной гендерной политике, и что для России понятие «третьего пола» неприемлемо. Всё это, по мнению авторов статьи, находит отклик среди правых политиков во многих западных странах.

«Путина уважают во всём здравом мире и не просто так, а за реальные поступки!» — указывает Виктор А.

Многие пользователи пришли к выводу, что рост популярности идей российского президента на Западе связан с тем, что Россия поступает разумно, в то время как нынешние лидеры стран Европы тянут свои государства на дно.

«Почему-то меня не удивляет это. Люди просто видят, к чему приводят санкции, и понимают, что Путин-то прав был», — написал Денис М.

«Неудивительно, по всему миру начали опять к словам Путина прислушиваться, так как он всегда говорит, как оно есть на самом деле», — считает Ирина Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что не только Россия, но и многие здравомыслящие европейцы готовы дать бой западным извращениям, поэтому у нас растёт число сторонников.

«Путин — самый здравомыслящий президент! Глядя и слушая сумасшедших Макронов, Шольцев, Байденов, всё больше понимаешь, какой «мир» и какие ценности они нам уготовили. Спасибо, но мы как-то без них обойдёмся», — пишет Марина П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шольц и Байден

«Это потому, что здравые мысли — они и есть здравые мысли. Долго людей во лжи держать нельзя, особенно, если их дети ложатся спать в холоде и надо думать, хватит ли большой европейской зарплаты одновременно на коммуналку, бензин и еду», — поделился своим мнением Сергей З.

Часть людей полагает, что на самом деле ситуация более прозаичная, чем кажется. Всё больше западных политиков видят для себя возможность одержать верх в политической гонке, видя, как их нынешние власти топят свои страны в санкционной войне против России. В этой ситуации работает примитивный принцип: «враг моего врага — мой друг».

«При Путине у европейцев был дешёвый газ, бензин, продукты и энергия, высокий уровень жизни. Соединённые Штаты отняли у них всё это под предлогом демократии и поддержки киевских нацистов. Ждём морозной зимы, и народ Европы сам вынесет своих руководителей из кабинетов!» — убеждён Юркен Ю.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Нашлись и те, кто уверен, что зимой мы увидим, как стремительно в Европе меняется политическая картина.

«Чем ближе зима, тем больше холодильник в Европе берёт верх над тоталитарно-либеральной повесточкой», — подметила Нелли З.

Напомним, 17 октября издание The Washington Post опубликовало материал, согласно которому идеи президента Российской Федерации Владимира Путина всё чаще находят отклик в умах лидеров и населения западных стран.