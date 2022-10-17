Тюменская область, 1 августа, 2006, 17:15 — ИА Регнум. Организацию деятельности участковых уполномоченных милиции рассмотрели 1 августа члены правительства Тюменской области на своем заседании. Заместитель начальника МОБ ГУВД Тюменской области Сергей Рыбаков заявил, что с марта ГУВД проводит обучение, повышение квалификации участковых уполномоченных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Тюменской области. В августе будет отпечатана и передана на каждый участок брошюра с методическими рекомендациями по организации деятельности участковых милиционеров. Решается вопрос о выделении помещений для участковых. Например, в Тюмени к уже имеющимся 44 после окончания ремонта добавятся еще 99 пунктов милиции. Заключен контракт на проектирование и установку в областном центре 180 камер видеонаблюдения там, где это наиболее важно.

С начала 2006 года по всей территории области прошло около 800 отчетов участковых перед жителями закрепленных административных участков. Губернатора области Владимира Якушева заинтересовало, какие вопросы чаще всего задают на этих встречах тюменцы, что их беспокоит в первую очередь. Больше всего их волнуют вопросы, связанные с появлением суррогатов на алкогольном рынке и антиобщественным поведением пьяниц. На втором месте - ситуация с приемом лома цветных металлов, в том числе и похищенного.

Все, что беспокоит жителей области, не может не волновать правительство региона. К сожалению, адекватной реакции на эти больные вопросы ни со стороны милиции, ни со стороны лицензионной палаты, пока нет. А значит, работа над этими вопросами тоже нуждается в контроле со стороны правительства области - такое решение принял глава региона.

"Контроль за исполнением решений, - отметил Якушев, - важнейшая часть работы правительства. Нельзя говорить о хорошей организации деятельности органов власти, если принятые решения остаются на бумаге или реализуются частично". Постоянный мониторинг исполнения поручений губернатора и решений правительства будет идти постоянно. На заседании правительства обсуждался также ряд других контрольных вопросов, а, кроме того, были рассмотрены около 30 проектов постановлений и распоряжений.