180 камер видеонаблюдения установят в Тюмени
Тюменская область, 1 августа, 2006, 17:15 — ИА Регнум. Организацию деятельности участковых уполномоченных милиции рассмотрели 1 августа члены правительства Тюменской области на своем заседании. Заместитель начальника МОБ ГУВД Тюменской области Сергей Рыбаков заявил, что с марта ГУВД проводит обучение, повышение квалификации участковых уполномоченных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Тюменской области. В августе будет отпечатана и передана на каждый участок брошюра с методическими рекомендациями по организации деятельности участковых милиционеров. Решается вопрос о выделении помещений для участковых. Например, в Тюмени к уже имеющимся 44 после окончания ремонта добавятся еще 99 пунктов милиции. Заключен контракт на проектирование и установку в областном центре 180 камер видеонаблюдения там, где это наиболее важно.
С начала 2006 года по всей территории области прошло около 800 отчетов участковых перед жителями закрепленных административных участков. Губернатора области
Все, что беспокоит жителей области, не может не волновать правительство региона. К сожалению, адекватной реакции на эти больные вопросы ни со стороны милиции, ни со стороны лицензионной палаты, пока нет. А значит, работа над этими вопросами тоже нуждается в контроле со стороны правительства области - такое решение принял глава региона.
"Контроль за исполнением решений, - отметил Якушев, - важнейшая часть работы правительства. Нельзя говорить о хорошей организации деятельности органов власти, если принятые решения остаются на бумаге или реализуются частично". Постоянный мониторинг исполнения поручений губернатора и решений правительства будет идти постоянно. На заседании правительства обсуждался также ряд других контрольных вопросов, а, кроме того, были рассмотрены около 30 проектов постановлений и распоряжений.