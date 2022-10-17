У Европейского союза достаточно финансов для оплаты военных поставок киевскому режиму, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Денег достаточно. Не переживайте из-за денег», — прокомментировал политик информацию о возможной нехватке средств для того, чтобы компенсировать военные поставки бандеровскому режиму.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения выразили желание, чтобы слова Борреля услышали жители Европейского союза, которых всячески призывают экономить. Иные добавили, что Евросоюз, в случае необходимости, включит печатный станок.

«Да никто не сомневается, что у Борреля деньги есть. Есть ли они у обычных европейцев теперь?» — отреагировал Андрей Х.

«Денег-то, может, и хватит, а вот людей [в ВСУ]?..» — задался вопросом Михаил Б.

«Так нарисуют ещё!» — иронизирует Ольга.

«Будет мало денег — ещё напечатают… Хватило бы краски, бумаги и электричества для печатного станка, а деньги — не проблема», — шутит Mikhail S.

«И так, пока деньги не станут дешевле бумаги, на которой напечатаны», — с сарказмом написал urbanj_78.

Виллемсенс. Нищие у входа

«Лучше б пенсионерам раздали…» — добавил один из участников обсуждения.

«ЕС — это военный блок?» — удивился Тимон.

«Надеюсь, граждане ЕС это услышали», — смеется Артем.

«Налогоплательщики хорошо пополняли казну, теперь их налоги спонсируют [киевский режим], а сами они останутся без штанов и на жёсткой экономии», — прокомментировала Татьяна.

«Ну у него лично, я думаю, денег достаточно, а остальных не спрашивают», — комментирует Екатерина К.

«Мы не переживаем, вы переживайте, когда вас народ на вилы поднимет», — отреагировала Наталья.

«Жаль, что простые европейцы не знают, что денег достаточно…» — пишет Yulia.

«Я бы не рассчитывал на то, что у них там деньги закончатся. И вообще, не надо бравады и шапкозакидательства — они на многие лишения готовы ради уничтожения России, поверьте», — подчеркнул «АА».

«Если деньги есть, может, сначала родным европейцам поможете, а фашистов финансировать — по остаточному принципу?» — подытожила Ольга З.

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