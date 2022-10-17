Пекин запретил крупным госкомпаниям перепродавать сжиженный природный газ европейским и азиатским странам, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Власти КНР хотят направить сжиженный природный газ на обеспечение отопительного сезона.

«Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, приказала компании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. оставить зимние грузы для внутреннего использования», — сообщает СМИ.

Издание также указывает на то, что решение китайской стороны, при условии холодной зимы, может привести к обострению энергокризиса в Европе. Кроме того, ввиду высоких транспортных расходов и быстрой пополняемости запасов природного газа упала привлекательность повторных поставок сжиженного природного газа из КНР.

Сообщение Bloomberg обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения обратили внимание на то, что было запрещено продавать СПГ странам Европы. Некоторые из комментирующих указали на то, что американского СПГ может не хватить Европе. Иные добавили, что стоимость газа из-за решения Пекина может возрасти. Другие с сарказмом отметили, что Европа мечтала избавиться от зависимости от российского газа и она к этому идет.

«Правильно! Зачем им?» — иронизирует Anna.

«Пусть померзнут!» — отреагировал Артем У.

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«Проблема в том, что у США нет столько СПГ», — добавил Ivan S.

«Вот пусть и установят для них (для США. — А. Ц.) потолок теперь…» — призвала Мария.

«То есть было две-три-четыре трубы, по которым шло топливо напрямую, надо было их бахнуть, чтоб СПГ везти из Китая, который, скорее всего, из РФ поставляется», — задумался Evgeny L.

«А если [американские] газовозы не доплывут? Ну всякое бывает: шторм, пожар…» — не без сарказма задался вопросом Роман.

«Весело. Получайте новые цены, владельцы «сада», — с сарказмом написал Oleg S.

«Это плохой коммунистический газ, хай соби шукають незалежный (пусть себе ищут независимый. — М. Р.) и демократический», — пошутила Ir Sidakova.

«Завтра санкции введут против Китая, а партнеры из Америки цены за СПГ поднимут ещё», — смеется Николай.

«Осталось и нам вентиль перекрыть, и можно захлопывать крышку европейского гроба», — с юмором написал Виктор Р.

«Товарищ Си [Цзиньпин], видимо, правильно понял ситуацию, но как долго он сможет не продавать им (Европе. — А. Ц.) газ? Но если решение будет в силе хотя бы полгода, Европа окажется на краю пропасти, в шаге от катастрофы. Если Германия, Франция, Италия ещё как-то смогут бороться с этой ситуацией, то в других [странах ЕС] наступит хаос и тотальная нищета», — прокомментировал Дмитрий.

«Точнее, госкомпании прекращают поставку — о серых схемах ничего не говорится, и их никто не отменял. Вопрос, какая будет конечная цена», — подчеркнул Андрей.

«Я погляжу, как теперь немцы хорошо заживут…» — с сарказмом пишет Tem.

«Сбылась мечта европейцев — стать независимыми от очень дешёвого российского газа… Теперь они полностью свободны! Но почему-то весь цивилизованный мир не хочет продавать газ по установленному европейцами потолку [цен] на газ, а Америка, мечтавшая продавать им СПГ, продаёт в 4 раза дороже , чем своим производственникам. Что с лицом, европейцы? Вот что бывает, когда начинаешь якшаться с [киевским режимом] и США», — подытожил Аристарх Р.