В рамках частичной мобилизации многие граждане имеют отсрочку. Это касается и многодетных отцов, и мужчин с проблемами в области здоровья, и работников различных предприятий. Но далеко не всегда сотрудники военкомата могут увидеть у вас наличие отсрочки. Что делать, если вам пришла повестка? Читайте в этой статье.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Почему так происходит

Во-первых, в военкомате может просто не быть информации о причинах вашей отсрочки. Согласно пункту 32 Положения о воинском учете (утверждённого постановлением правительства от 27.11.2006 № 719) вы должны в течение двух недель уведомлять военкомат о любых изменениях в вашей жизни, начиная от семейного положения и заканчивая заболеваниями и травмами, которые могут повлиять на вашу категорию годности.

Теперь постарайтесь вспомнить, принесли ли вы сотрудникам военкомата свидетельства о рождении всех детей или справки о состоянии здоровья. Если нет, то самое время это сделать. А если вам уже вручили повестку, не пугайтесь. Это лишь требование явиться в военкомат для дальнейшего индивидуального рассмотрения вашего дела. Поэтому давайте разберёмся, какие документы вам необходимо взять с собой.

ИА REGNUM Повестка

Какие документы необходимо предоставить

Если вы относитесь к категории граждан, которым положена отсрочка от мобилизации, вам необходимо взять с собой документы, которые будут служить доказательством этого факта. Какие именно — зависит от причины отсрочки.

Отсрочка по семейным обстоятельствам

Семейные обстоятельства бывают разные. Наиболее распространенные из них:

Наличие трёх и более несовершеннолетних детей. В этом случае вам понадобятся свидетельства о рождении каждого из них, где вы указаны в качестве отца. Также данное положение распространяется на мужчин, у которых двое детей и беременная жена (срок более 21 недели). В таком случае к свидетельству о рождении детей вам понадобится справка из женской консультации о беременности супруги.

Уход за иждивенцами. Если вы осуществляете уход за кем-то из родственников, например, по инвалидности, то вам необходимо передать в военкомат медицинское заключение об инвалидности, а также документы, подтверждающие факт вашего родства.

Если у вас проблемы со здоровьем

При наличии заболеваний или травм, которые могут временно или постоянно повлиять на вашу категорию годности, вам необходимо иметь с собой медицинское заключение или справку. Военкомат в этом случае может назначить прохождение дополнительной комиссии с привлечением независимых экспертов. Если факт наличия у вас болезни подтвердится, вы получите отсрочку.

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

Работающие и студенты

Сотрудники предприятий первой важности также имеют «бронь» и не подлежат мобилизации. О передачи списков таких сотрудников должен позаботиться ваш работодатель.

В случае, если вам всё же пришла повестка, необходимо запросить у работодателя копию обращения в военкомат для постановки на сотрудников «брони». Дополнительно могут понадобиться документы, подтверждающие ваше трудоустройство, например, трудовой договор.

Студентам также необходимо запросить справку из учебной части с информацией о том, что они проходят обучение. В ней обязательно должна значиться форма обучения, ведь студенты заочного отделения не имеют права на отсрочку.

Помните о том, что в каждом конкретном случае сотрудники военкомата принимают решение индивидуально. Но если у вас есть законное право на отсрочку, призвать на службу вас не могут. Но всё же у вас есть риск столкнуться с непониманием со стороны сотрудников военкомата. Если это произошло, с вашей стороны будет правильно обратиться в прокуратуру с заявлением на недобросовестных служащих.