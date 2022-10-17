Израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай считает, что Израилю стоит предоставить военную помощь киевскому террористическому режиму. Об этом 16 октября он заявил в своем микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Израиля

«Сегодня утром стало известно, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занимать Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время и [Киеву] дать военную помощь, как это делают США и страны НАТО», — отметил он.

Заявление израильского министра обсудили в мессенджере Telegram. Многие выразили недоумение в связи с тем, что представитель Израиля предложил помогать бандеровскому режиму. Иные считают, что Израиль не решится на этот шаг — им же хуже будет…

«А если РФ займёт сторону Палестины? Да и деды ваши в могилах не перевернутся, когда вы фашистов поддержите?» — задался вопросом Виталий.

«Я надеюсь, Израиль не станет дурковать», — добавил один из участников обсуждения.

«Израиль слишком завязан на американцев. И так стараются держать нейтралитет по отношению к России…» — написала Наталья.

VOA Persian Нахман Шай

«Евреи поддерживают неофашистов?» — не понимает Glonti.

«А Израиль считает, что только [киевскому режиму] надо оружие свозить со всего мира? Или Израиль ищет причину влезть в этот конфликт? Как бы хуже не вышло. Пусть со своими соседями сначала научится мирно жить», — добавила Лариса Н.

«В чем логика? Это же не Россия [якобы] поставляет в Иран ракеты, а наоборот. То есть у Ирана их будет меньше… Если Израиль займёт сторону [киевского режима], это будет для Израиля катастрофа! Этого никогда не случится!» — считает Michael.

«Лучший вариант по выбору стороны конфликта для Израиля — остаться в стороне от конфликта», — отреагировал VSH.

«Этот чиновник ничего не решает…» — уверен Mister X.

«Израилю надо думать о том, что они будут делать в окружении арабов после того, как США неизбежно будут ослабляться и всё больше заниматься своими внутренними проблемами! Так что любая поставка оружия [Киеву] Израилем означает начало конца этого государства!» — подытожил Николай.

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