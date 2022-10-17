Известие о том, что мэр Москвы Серей Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в столице, активно комментируют в интернете. Людям пояснили, что явка по мобилизационным повесткам с 17 октября в Москве не требуется.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Интересно, Собянин в курсе, что мобилизация завершается только по указу президента РФ? Опять пустая болтовня!» — спрашивает в телеграм-чате ИА REGNUM Александр Калмыков.

«Вернитесь живыми и здоровыми», — напутствует Екатерина Титова.

«Удачи нашим ребяткам. Всем вернуться живыми и здоровыми. И с Победой!» — пожелал Олег Борисов.

«Некоторые москвичи могут теперь снимать женские парики», — иронизирует Илья Симакин.

«И билеты — пишут — в страны СНГ подешевели», — заметила Олеся Симакова.

«У нас в области недели две назад главный военком сказал по областному ТВ, что мобилизация закончена, план выполнен по области, а повестки так всё и вручают», — поделился Валерий Брызгалов.

«Самое интересное, что именно многомиллионная Москва, где живёт и тусуется почти 15% от всего населения России, не смогла организовать реальный набор всех положенных к призыву, собрав чуть более 60% от положенных к призыву. А в это время как всегда Сибирские и Дальневосточные малонаселённые регионы, при большом числе уехавших как раз в эти столицы за «достойной» жизнью, не только выполняют, но и перевыполняют поставленные к призыву цели, причём в том числе и за счёт добровольно пожелавших пойти защищать Россию.

Как всегда сытые и либероидные Москва и Питер сачкуют и прячутся от повесток, а реальная Россия за счёт простых мужиков снова идёт воевать за Родину, за своих родных и близких, за себя и за тех, кто спрятался в мегаполисах или свалил куда подальше. На 100% уверен, даже то недостающее для Москвы число в 60% (после чего призыв прекратили, хотя в регионах даже набрав всё равно продолжают набор) было осуществлено за счёт в основном тех, кто приехал из регионов на заработки. Москва — НЕ СТЫДНО?» — спрашивает С.

Телеграм-канал администрации главы Дагестана Мобилизация в Дагестане

«Люди, не ведитесь на врагов, которые стравливают регионы с москвичами. Из Москвы многих забрали и добровольцами многие пошли», — призывает Виктор.

«Москве были даны слишком малые квоты на призыв. А вот добровольцев оказалось не меньше, чем в других регионах», — считает Павел Ильин.

«Заманивают назад всех побегушников», — развивает тему Петр М.

«Всех бегунков, которые вернутся, как минимум штрафовать. Лучше сажать», — предлагает Егор Панкратов.

«Мне кажется, через недельку-другую и регионы начнут заявлять об окончании мобилизации. А вот насчёт тех, кто свалил, — на пропускных пунктах оставить мобилизационные участки. Пусть их в резерв, к нашему уже воюющему резерву, запишут и, если что, в первых рядах», — предлагает Анастасия.

«С 1 ноября начнётся осенний призыв, набор срочников. Военкоматам пока не до мобиков будет», — считает Ирина.

«Мэр подчеркнул, что мобилизация стала огромным испытанием для тысяч жителей города. Что, Собянин всех охранников торговых центров и офисный планктон мобилизовал? Думаю, что план в 300 тыс. можно было легко выполнить только за счет Москвы. Во мне, конечно, говорит питерский снобизм, но Москва мне всегда казалась полем чудес в стране дураков, по которому бегают деревянные буратины, не знающие куда себя приткнуть — то ли в собачьи парикмахеры, то ли в коучи по личностному росту над собой», — иронизирует Павел.

«Как только внесли в Госдуму проект о снятии брони с депутатов и сенаторов, сразу мобилизация в Москве закончилась. Абзац», — заметила Марина Адова.

«Ни один депутат не пострадал… Теперь можно и об отмене брони для них подумать…» — смеется Олег Богданов.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Москва выполнила задачу по частичной мобилизации, 17 октября в своём телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

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