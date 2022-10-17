Министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд выразил удивление тем, что Вашингтон стал обвинять Эр-Риад в том, что саудиты «встали на сторону Москвы при принятии решения о снижении объемов добычи нефти». По его словам, «хотя решение ОПЕК, принятое единогласно, было исключительно экономическим, некоторые обвинили королевство в том, что оно на стороне России. Иран также является членом ОПЕК, значит ли это, что королевство также встало на сторону Ирана?»

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Комментируя эту ситуацию, турецкое правительственное агентство Anadolu напоминает, что ранее США обращались с просьбой к Саудовской Аравии перенести решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки до проведения выборов в Конгресс. Прежде такая просьба американского президента Джо Байдена к Эр-Рияду выполнялась, однако сейчас ситуация изменилась. Саудовская Аравии фактически прикрылась коллективным решением ОПЕК+, заявляя, что руководствуется исключительно экономическими, не политическими соображениями, а кризис на территории б. УССР и его последствия для энергетики в европейских странах являются всего лишь внешним фоном принятия такого решения. Тем не менее Белый дом стал направлять стрелы недовольства в адрес именно Саудовской Аравии, по оценке Anadolu, «персонифицируя проблему». Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден не намерен проводить встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита «Группы двадцати» (G20), который пройдет в ноябре в Индонезии.

Дело в том, что бен Сальман стал превращаться в очень заметную фигуру не только в региональной, но и в мировой политике. Началось это еще при президенте США Дональде Трампе, который пытался создать на Ближнем Востоке новую антииранскую геостратегическую конфигурацию с опорой на Саудовскую Аравию. Визит Трампа в Эр-Рияд в мае 2017 года демонстрировал окончание спада в двусторонних отношениях в период правления администрации Барака Обамы и был демонстрацией новых политических приоритетов Вашингтона в регионе. При этом предполагалось, что бен Сальман выступит и в роли регионального противовеса растущему влиянию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Именно тогда начались переговоры Саудовской Аравии с Израилем и активизировалась ближневосточная дипломатия Эр-Рияда. Но саудиты быстро поняли, что фарватерная политика в альянсе с американцами оставляет их только во втором эшелоне противостояния с Турцией и Ираном, но никак не способствует амбициозным устремлениям стать одним из лидеров стран региона. Тем более, как констатирует катарское агентство Al Jazeera, «в Эр-Рияде чувствовали ослабление влияния США в регионе и то, что он перестает быть таким, каким его желает видеть Вашингтоне».

White House Дональд Трамп в Саудовской Аравии

В результате бен Сальман стал смелее и активнее определять приоритеты в партнерстве с внешними игроками, а его альянс с президентом России Владимиром Путиным вывел его в высший дивизион мировой политики. У Саудовской Аравии стала повышаться уверенность в своих силах и возможностях. Сегодня Эр-Рияд рассматривает нефтяное партнерство с Москвой и развивающееся взаимодействие с Пекином как способ построения более всеобъемлющих отношений с двумя державами, чтобы заполнить образовавшийся вакуум через выстраивание новых внешних связей в момент снижения влияния США в регионе. Объективно поддержка королевством инициативы ОПЕК+ по сокращению добычи нефти стала промежуточной кульминацией сложных предшествовавших событий. Американские союзники в Персидском заливе не присоединились к санкциям против России и скептически относятся к попыткам Вашингтона наказать Москву с помощью таких инструментов, как установление предельных цен на ее нефть.

Правда, тут все не столь однозначно. Выстраиваемый прямо на ходу внешнеполитческий курс Саудовской Аравии сопряжен с заметными коррективами ранее декларируемого проекта по созданию «арабского НАТО» с целью противостояния Ирану, политикой по Сирии, Ливану и Йемену, отношениями с Израилем. При этом бен Сальман не намерен идти и на полный разрыв отношений с США. Британская газета Financial Times считает, что, хотя Вашингтон «сейчас имеет ограниченное пространство для маневра с Саудовской Аравией, полный отказ сторон от сотрудничества практически исключен, хотя он намерен пересмотреть основы долгосрочных отношений между странами». В США назвали «недружелюбной» политику Саудовской Аравии и задумались о прекращении продажи ей оружия. Но все это — отрыжка старой американской политики. По прогнозам, Вашингтон намерен пересмотреть некоторые аспекты своего курса на Ближнем Востоке с целью вернуть союзников. Посмотрим, что из этого получится. Пока же арабские монархи Залива активизируют сотрудничество с Россией как на международной политической арене, так и по экономической повестке.