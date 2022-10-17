Поток комментариев в социальных сетях вызвал призыв главы нацистского киевского режима Владимира Зеленского сократить потребление электроэнергии по вечерам, адресованный жителям территории б. УССР.

Винсент Ван Гог. Крестьянка у очага. 1885

Зеленский заявил, что в некоторых городах, находящихся под контролем киевского режима, приходится ограничивать поставки электроэнергии. Это необходимо «для обеспечения стабильной работы всей системы».

Глава нацистского киевского режима попросил экономить электроэнергию с 17:00 до 23:00 — в пиковые часы нагрузки на энергосистему.

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«Понеслось», — комментирует подписчик новостного телеграм-канала Александр.

«А раньше и так светло», — смеётся Юлия К.

«Так ничего же не пострадало, они же всё сбили, и серьёзных прилётов нет», — иронизирует Дима.

«Он в темноте просил об этом?» — оставил саркастический комментарий М. С.

«Вот и экономь энергию, упырь Зеленский, а не видосики записывай!» — возмущён Nord.

«Жители [территории б. УССР] будут в темноте и холоде сидеть, а Зеля в тепле и со светом», — отметил С. А.

«У них же перемога за перемогой, «ракет у русских нет», ПВО «работает с опережением». Американцы шлют пакет за пакетом военную помощь. А они свет экономят. Странно», — рассуждает Юлия.

Интернет-представительство главы киевского террористического режима Владимир Зеленский

«Запасайтесь светом до 17:00», — шутит Serg.

«Какой же Зеленский нехороший человек. Сколько зла совершил, в том числе своим жителям», — подчеркнула Наталья О.

«То есть не пользоваться светом, когда он нужен? До 17:00 и так светло», — отметила Светлана.

«Свет кончился. Света нет, но вы держитесь», — иронизирует Ю.

«Жгите костры. Вам ваш президент дал такую возможность. То ли ещё будет. Лучинами запасайтесь», — советует Елена С.

«Я не понимаю, почему и за что Зеленский уничтожает свой народ…» — оставил эмоциональный комментарий Евгений.

«Перевод на язык правды. Зеля призвал жителей [территории б. УССР] страдать за интересы США и идеалы фашизма», — подытожил обсуждение Дмитрий.