Заявление о том, что Запад вынудил Сербию выбрать европейскую позицию по санкциям против России, спровоцировало волну обсуждений в социальных сетях. Люди говорят, что предательство остается предательством, каким бы словом его не называли.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Сербия

«Вучич — типичный буржуй. Под красивые речи о дружбе народов выбивал скидку на энергоресурсы. На деле такой же русофоб и приспособленец», — считает Марк Романов.

«А потом вновь правительство Сербии будет просить помощи у России. Это с их стороны уже предательство», — считает Иван Поспелов.

«Предательство, как его не назови, так и остаётся предательством. Какую бы цену за него не заплатили», — замечет Сергей К.

«В сотый раз история доказывает: ну нет друзей у России, одни попрошайки да подхалимы с предателями», — соглашается Евгений Горячнев.

«Да кто-бы сомневался. Все эти братушки — друзья, пока есть нефть и газ», — считает Георгий Серков.

«Нет у нас никаких братьев за пределами России», — соглашается Сергей Иванов.

«Сербия, создавайте референдум о вступлении в Россию, иначе сожрут вас и не подавятся», — призывает Леонид.

«А потом ещё потребуют внедрения в общество пидорастии, педофилии и прочих «прелестей» дерьмократии. Сербы, не сдавайтесь!» — призывает Юлия.

Mickey Mystique Белград Прайд 2021

«Да, сербы становятся нетрадиционными», — заметил Константин.

«Как назад-то потом отыгрывать будете? А самое интересное, как обычным сербам-то похолодание в отношениях объясните? Опять однодневок набрали, что в Европе в целом, что в Сербии: после нас хоть потоп. А если будет, как в Румынии с Чаушеску, может тогда задумываться начнёте?» — рассуждает Светлана.

«Как же вы все в глаза будете смотреть после победы России?! Следующей ступенью по давлению на Сербию будет оружие, из которого братушек заставят стрелять по русским. Разочарование ПОЛНОЕ», — поделилась Елена Ленина.

«Ещё хренову тучу лет назад было сказано, что у России есть два союзника — это армия и флот. Остальные кинут при первой возможности. Главное, на будущее: не забывать этот кидок. В этом случае, кстати, и Россия может пересмотреть свою позицию по Косово», — поделился мнением Денис Удалов.

Напомним, о том, что Сербию готовят к «неизбежности» введения санкций против России, написал «Коммерсант». Увязать продолжение переговоров об интеграции Сербии в ЕС с присоединением Белграда к санкциям против РФ потребовал на минувшей неделе внешнеполитический комитет Европарламента.

Отмечается, что главным аргументом стал тот факт, что среди кандидатов на интеграцию в Евросоюз Белград стал единственным, кто отказался поддержать санкции.

Читайте также: «Ъ»: Запад потребовал от Сербии присоединиться к санкциям против России