Кандидат в Конгресс США от штата Нью-Йорк снялся в порнографическом видео для рекламы своей «секс-позитивной» кампании. Майк Иткис, позиционирующий себя как «либеральный независимый кандидат», опубликовал видео со своим участием на сайте фильмов для взрослых, заявив прессе, что он хочет таким образом показать избирателям, насколько сильно он привержен движению «секс-позитивности».

Тома Кутюр. Римляне времен упадка. 1847

«Если бы я просто говорил об этом, это не продемонстрировало бы мою приверженность этой проблеме. Тот факт, что я действительно сделал это, стало для меня неким обучением, и это действительно повлияло на мою политику», — сказал Иткис.

Однако самоотверженность Иткиса, судя по всему, не привела к желаемому восхищению американцев, которые раскритиковали его за то, что он впадает в крайности, под соответствующей публикацией Fox News.

«Неужели мы хотим, чтобы именно такие люди представляли американских граждан? Я не ханжа, но мне кажется, что в нашем обществе должно быть определенное количество морали, к сожалению, я думаю, что мы теряем или уже потеряли ее в округе Нью-Йорка», — переживает genxjqp.

«Согласен с вами на 100%, но, к сожалению, термин «нравственность» эволюционирует, чтобы соответствовать нарративу сегодняшнего либерального общества, и уже не означает того, что означал 40 или 50 лет назад. Когда я был молодым, кандидаты с сильным характером и моралью, которые верили в бескорыстное служение, принимались во внимание, когда шли на выборы, но в сегодняшнем обществе это определенно не так», — отвечает butchak.

«О какой морали вы говорите? В политике США ее нет! Конгресс больше похож на участников шоу Джерри Спрингера, чем на людей, избранных действовать от нашего имени и на благо страны», — спорит Sedona-USA.

«Каждый раз, когда я думаю, что политики не могут опуститься еще ниже… появляется новый сюрприз. Они больше даже не пытаются казаться порядочными, уравновешенными или честными, и, может быть, это и есть уровень честности, признание того, как низко они опустились, но это не та честность, которая нужна нам в Америке — нам нужна старомодная честность, та честность, которая включает в себя мораль и честную игру», — подчеркивает TheOtherView105.

«Я полностью согласен! Однако теперь, когда деньги стали богом, эти качества ушли в прошлое», — отвечает Watchyourback000.

«Если его изберут, я буду баллотироваться. У меня тоже много странных идей. Я тоже не умею принимать верные решения», — иронизирует solon787.

«Согласно его сайту, Иткис считает, что «мужчины не должны быть обязаны содержать биологических детей без предварительного согласия». Похоже, ему не нравится идея выплаты алиментов…» — рассказывает notalefty087.

Цитата из видео Видео с участием Майка Иткиса

«Чувак явно не несет никакой моральной ответственности за свои скандальные дела или желания. Этот кандидат не годится для того, чтобы занимать должность», — указывает Playwclay.

«Мы официально на дне. Дальше идти некуда. Эта страна растрачена впустую. У нас было слишком много хорошего, и люди принимали это как должное. В итоге мы останемся ни с чем. Жаль, что люди не видят, что нас ждет. Мы официально подвели детей, являющихся нашей главной ответственностью», — грустит Kamalla_Passes_Rotten-Gas.

«И все же есть люди, которые все еще голосуют за него… умопомрачительно!!!» — восклицает Catherine79 195.

«Переломный момент в падении Римской империи наступил, когда они отпустили моральные ценности. Давайте извлечем уроки», — призывает leadtheway_97.

«У левых не хватает ума, чтобы извлекать уроки из истории», — отвечает HoneyBadger375.

«Я думаю, что этот округ должен отказаться от голосования, пока не будет баллотироваться достойный человек», — предлагает plgevans.

«Я рад, что жил в то время, когда эта страна была еще великой», — ностальгирует nojoeisbestjoe.

«Не только здесь произошел упадок, но во всем мире. Подумать только, сколько людей сражалось и погибло за то, чтобы мир превратился в это. Я думаю, мы слишком далеко зашли, чтобы нас можно было спасти. Здравый смысл, кажется, окончательно покинул нас», — отвечает philipsburg71.