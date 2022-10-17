По центральной части города Киева утром 17 октября были нанесены удары дронами-камикадзе «Герань-2», сообщил в своем телеграм-канале глава города Виталий Кличко, опубликовав фотографию, на которой изображены обломки дрона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Окоп» для ВСУ

Кличко отметил, что по центральной части возглавляемого им города было нанесено четыре удара.

Сообщение об ударах по Киеву обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения восприняли нанесенные по Киеву удары в качестве ответа за Донбасс, Херсонскую, Белгородскую, Курскую области, обстреливаемые киевским террористическим режимом.

«Их никогда история не научит, что хорошо смеется тот, кто смеется последним… Мало им моста», — отреагировала Ирина.

«За Белгород спасибо», — добавила Ирина.

«Молодцы ребята из иранского кружка авиамоделирования», — с сарказмом добавил Vladimir.

«Над Белгородом же вчера стебались. А теперь что, не смешно уже?» — задалась вопросом Наталья.

«К сожалению, они понимают только силу, договориться с ними нельзя», — отметила Марина.

The Strategic Communications Directorate of the Ukrainian Armed Forces Герань-2

«Примечательно, что народ спокойно снимает прилёты, спокойно на машинах ездят, свет в окнах. В бомбоубежище не торопятся. Поняли, что по жилым домам наши не бьют?» — заметил О.

«Работайте, братья — за Донбасс, Белгород, Курск, за Россию! Мы победим!» — написала Римма.

«За детей Донецка и Луганска», — отреагировала Нина S.

«Восемь лет выпрашивали. Не обляпайтесь», — с сарказмом добавила Елена.

«Теперь каждый Славик на фронте должен понимать. Стрельнул по российскому Херсону — бабушка в Житомире будет без света. Стрельнул по российскому Донецку — жена во Львове будет без воды. Стрельнул по российскому Белгороду — дети в Киеве будут без тепла. Если Славик хочет этого избежать, Славик должен прекратить стрелять по российским городам, должен сложить оружие и сдаться в плен. P.S. Славик — это собирательный образ всех, кто на фронте кричит бандеровский лозунг…» — комментирует Юрий П.

«С добрым утром всем, кто там фоткался с маркой моста», — написал GTR, указывая на то, что, когда произошел теракт на Крымском мосту, киевляне радостно фотографировались на фоне макета почтовой марки, на которой изображен взорванный Крымский мост.

«За Донбасс и наших ребят! Посидите теперь вы, бандеровцы, в подвалах!» — написала Алена.

«Страна-суицидник. Говорят же, не надо трогать наши земли, нет же — долбят по Курску (Курской области. — М. Р.), Белгороду и т.п. Нравится им нарываться, уничтожая самих себя. Мало ещё, надо бы побольше. Пусть почувствуют, каково тем, кого [эти] мрази бомбят. [Жители б. УССР], терпите, это ваше правительство не понимает слов. Теперь никто сюсюкаться с вами не будет», — подытожила Лариса.