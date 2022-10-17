Сеть: «Фашисты снова за свое!» — бундесвер обучит пять тысяч бандеровцев
Пять тысяч боевиков ВСУ намерено обучить командование Вооруженных сил Германии в ходе тренировочной миссии EU Military Assistance Mission, сообщил телеканал NTV.
Уточняется, что обучение в соответствии с миссией должны пройти пятнадцать тысяч военных из Европы. Пять тысяч боевиков ВСУ будут обучаться бундесвером.
Миссия предусматривает для новобранцев базовую подготовку, а более опытные солдаты пройдут специальную подготовку — их, к примеру, научат пользоваться системами ПВО IRIS-T SLM, ранее поставленными киевскому режиму.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения в связи с указанной новостью вспомнили нацистское прошлое Германии. Иные указали на то, что лучше бы Германия потратила средства, которые пойдут на обучение ВСУ, на нужды в зимний период социально незащищенных слоев населения.
«Фашисты будут учить фашистов!» — отреагировала Юлия.
«А у них есть запасной рейхстаг?» — с сарказмом спросил один из участников обсуждения.
«У этих потомков нацистов опыт есть», — пишет Дмитрий.
«Фашизм никуда не уходил, он затаился», — прокомментировал Андрей И.
«Лучше бы на эти деньги купили утеплители для беднейших в Германии…» — считает Jeanne.
«Эту новость хорошо подавать совместно с заявлением министра здравоохранения Германии о возможном закрытии больниц из-за нехватки денег», — отметил Вадим Леонидович.
«После Сталинграда у них большой опыт по выживанию в зимних условиях, пусть поделятся», — не без сарказма призвал Александр.
«Как не стало СССР, все начали в край [наглеть]. Фашисты снова за свое», — прокомментировал John.
«Как же хочется через 77 лет еще раз дать [им по голове], чтобы оправдать фразу «Спасибо деду за Победу!». Немцев ничему жизнь не учит», — не выдержала Ольга С.
«Классика. Фашисты, обучающие бандеровцев, как правильно убивать», — отреагировала Наташа.
«Когда придет время денацифицировать Германию, пусть не спрашивают: «А нас за что?» — добавил Ацтек.
«Будут учить, как правильно сдаваться?» — иронизирует еще один участник обсуждения.
«Видимо, опять нам на Берлин! Через Киев, как всегда!» — написал Александр.
«Ещё раз на Берлин?!» — с сарказмом спросил Alex.
«Они уже готовили бандеровских полицаев, за что немецких фашистов и вешали в Нюрнберге. Урок не пошел впрок?» — не понимает Daniel C.
«Пусть обучат, как подписывать капитуляцию!» — с юмором призвал Oxalex.
«А что, у современной немецкой армии есть боевой опыт? Чему они могут научить?» — подытожил Гена Б.
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