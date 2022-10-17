В Киеве гремят взрывы. Сеть: за Донбасс, за детей, за Белгород!
Заявление мэра Киева Виталия Кличко о взрывах в Шевченковском районе активно обсуждают в социальных сетях. Город после ударов окутало густым дымом.
«Поймут ли, что чувствовали жители Донецка и Луганска?» — спрашивает Марина.
«Очень хорошо! Нужно ощутить, что несут война и постоянные обстрелы мирного населения Донецка и Белгорода. Конечно, не видят разорванных детей и жителей, но хоть так. А то у них чужое горе — это повод для радости и победных маршей», — рассуждает Марина Стасенкова.
«Жалко людей, но другого выхода нет. Давно надо было вот так, тогда и «Северные потоки» целы были бы, и мост», — рассуждает Светлана Дёмина.
«Не жалко совсем. Если бы хотели мира, давно свергли бы закоксившегося кровавого тирана Зелю. Не хотели заканчивать войну в Донбасе, Донбасс сам пришел к ним, и это только начало», — считает Олег.
«Киев надо брать измором. Очень сложный город для зачистки. Можно сказать, что там два города в одном. Один над землёй, и второй под землёй. Я бы такой город не штурмовал вообще. Много потерь будет среди своих солдат. Только измором. Отрезать свет, воду, подвоз еды. И оставить выход для мирных», — предлагает Ярослав.
«Ну как было не понять? Говорили, предупреждали, не будите мишку! Русский народ очень терпеливый, но если его разозлить, то он не остановится», — заметила Юлия Ясенкова.
«Вообще не жалко этих русофобских ублюдков, пусть отвечают за свои слова и действия! Главное, не останавливаться и продолжать уничтожать клоуна фашиста и его клику!» — подчеркнул Юрий Прокофьев.
«Ну что, доигрались? Как они радовались, когда мост пытались взорвать, сейчас получают ответку по полной», — заметила Настасия Фридман.
«Здание администрации Донецка разбомбили, нормальный ответ», — считает Елена Сергеева.
«Ответ за всех убитых детей Донбаса», — высказалась Анна Травникова.
«Сегодня очень хорошее начало недели. Хочется такого же продолжения», — заметил Фёдор.
«Сначала «геранью», потом откалибровать!» — призывает Елена Неклюдова.
«Нужно по принципу генерала Ермолова — 10 к 1, одна ракета по Белгороду — десять по Киеву. Даже самые дикие абреки при помощи этого метода всë поняли, может, и дикие хохлы поймут?» — предлагает Константин.
«Супер. С добрым утром, укромрази!» — отметит Захар Миронов.
«Пусть радуются, пока цветут «герани». Потому что когда зацветут «пионы» и «хризантемы», даже плакать будет некогда!» — высказался иносказательно Евгений.
«Солнышко встаёт — «герань» расцветает. С добрым утром!» — соглашается Егор Шипигузов.
«Армагеддон! Очень хорошо, за Донбасс, за детишек, за Белгород!» — заметил Олег Рязанов.
«В пыль нужно превратить это уродливое государство», — считает Владимир П.
«Утюжим дальше, братья!» — призывает Наталья Масленникова.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября о взрывах в Шевченковском районе мэр Киева Виталий Кличко заявил в своем телеграм-канале и опубликовал видео. Российские дроны-камикадзе «Герань-2» безуспешно пытались сбить стрелковым оружием.
Читайте также: Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в центре города