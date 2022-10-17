Заявление мэра Киева Виталия Кличко о взрывах в Шевченковском районе активно обсуждают в социальных сетях. Город после ударов окутало густым дымом.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Поймут ли, что чувствовали жители Донецка и Луганска?» — спрашивает Марина.

«Очень хорошо! Нужно ощутить, что несут война и постоянные обстрелы мирного населения Донецка и Белгорода. Конечно, не видят разорванных детей и жителей, но хоть так. А то у них чужое горе — это повод для радости и победных маршей», — рассуждает Марина Стасенкова.

«Жалко людей, но другого выхода нет. Давно надо было вот так, тогда и «Северные потоки» целы были бы, и мост», — рассуждает Светлана Дёмина.

«Не жалко совсем. Если бы хотели мира, давно свергли бы закоксившегося кровавого тирана Зелю. Не хотели заканчивать войну в Донбасе, Донбасс сам пришел к ним, и это только начало», — считает Олег.

«Киев надо брать измором. Очень сложный город для зачистки. Можно сказать, что там два города в одном. Один над землёй, и второй под землёй. Я бы такой город не штурмовал вообще. Много потерь будет среди своих солдат. Только измором. Отрезать свет, воду, подвоз еды. И оставить выход для мирных», — предлагает Ярослав.

«Ну как было не понять? Говорили, предупреждали, не будите мишку! Русский народ очень терпеливый, но если его разозлить, то он не остановится», — заметила Юлия Ясенкова.

«Вообще не жалко этих русофобских ублюдков, пусть отвечают за свои слова и действия! Главное, не останавливаться и продолжать уничтожать клоуна фашиста и его клику!» — подчеркнул Юрий Прокофьев.

«Ну что, доигрались? Как они радовались, когда мост пытались взорвать, сейчас получают ответку по полной», — заметила Настасия Фридман.

«Здание администрации Донецка разбомбили, нормальный ответ», — считает Елена Сергеева.

«Ответ за всех убитых детей Донбаса», — высказалась Анна Травникова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса

«Сегодня очень хорошее начало недели. Хочется такого же продолжения», — заметил Фёдор.

«Сначала «геранью», потом откалибровать!» — призывает Елена Неклюдова.

«Нужно по принципу генерала Ермолова — 10 к 1, одна ракета по Белгороду — десять по Киеву. Даже самые дикие абреки при помощи этого метода всë поняли, может, и дикие хохлы поймут?» — предлагает Константин.

«Супер. С добрым утром, укромрази!» — отметит Захар Миронов.

«Пусть радуются, пока цветут «герани». Потому что когда зацветут «пионы» и «хризантемы», даже плакать будет некогда!» — высказался иносказательно Евгений.

«Солнышко встаёт — «герань» расцветает. С добрым утром!» — соглашается Егор Шипигузов.

«Армагеддон! Очень хорошо, за Донбасс, за детишек, за Белгород!» — заметил Олег Рязанов.

ИА REGNUM Ракетные удары к 8:00 17.10.2022

«В пыль нужно превратить это уродливое государство», — считает Владимир П.

«Утюжим дальше, братья!» — призывает Наталья Масленникова.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября о взрывах в Шевченковском районе мэр Киева Виталий Кличко заявил в своем телеграм-канале и опубликовал видео. Российские дроны-камикадзе «Герань-2» безуспешно пытались сбить стрелковым оружием.

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