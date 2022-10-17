Ряд известных деятелей итальянской политики, науки и культуры опубликовал открытое письмо с призывом начать переговоры с Россией и не допустить перерастания конфликта на территории бывш. УССР в ядерную войну, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный взрыв

Подписанты отмечают, что в угрозе ядерного апокалипсиса нет ничего нового и не исключено, что всё может повториться. Этот сценарий широко рассматривается в руководствах по стратегии. При этом авторов пугает отсутствие реакции со стороны общественности.

«Нет сильной народной реакции, нет убеждённости и рациональной воли предотвратить это. Распространяется опасное чувство неизбежности и покорности или, что ещё хуже, представление о том, что только «разборки» могут породить новый и стабильный мировой порядок», — говорится в письме.

Однако новая война, по мнению инициаторов, способна лишь похоронить под обломками всё человечество, а заодно и планету. В связи с чем все участники конфликта должны остановить эскалацию и предотвратить катастрофу.

Для достижения мира предложен ряд пунктов, к которым следует двигаться «ответственным правительствам». В их числе нейтралитет киевского режима, который станет частью ЕС, но не НАТО. Признание статуса Крыма, «незаконно подаренного Хрущёвым УССР». По вопросам ДНР и ЛНР предложено провести новый референдум под наблюдением ООН.

В числе подписантов известные политики, учёные, юристы и деятели культуры, в том числе бывшие и действующие депутаты итальянского парламента.

Однако большинство простых итальянцев в соцсетях указывает на невыполнимость предложенных условий. Многие отмечают, что на мирное урегулирование не согласятся западные кураторы киевского режима, другие указывают на неприемлемые для России пункты.

«Это лишь то, о чём просила Россия до декабря 2021 года, ещё до военного вмешательства. И что опровергли Великобритания с США», — прокомментировал Козимо Массимилиано Д.

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«Примерно всё то, чего просила Россия до 24 февраля. Для Запада это были нехорошие условия», — добавил Антонио Н. Л.

«Мы не можем остановить войну сейчас. Те, кто её спровоцировал, слишком много зарабатывают на нас, чтобы остановиться», — считает Джованни Ч.

«[Территория б. УССР], по сути, полностью подконтрольна США и странам — сателлитам по НАТО. А шесть пунктов из семи неприемлемы для Путина, реальная уступка только по Крыму, но для российского общественного мнения этого недостаточно», — заметил Роберто И.

«Спросите себя, хотят ли киевские власти вообще возвращать Херсон и другие города? Они разрушают мост, который им потребовался бы для «освобождения» юга [б. УССР]. Им не нужен плохой или хороший мир, им нужна война», — резонно отметил Роберто В.

«Проблема мирного соглашения в таких людях, как Байден и Урсула [фон дер Ляйен]. Пока эти двое у власти, мира не будет», — заключил Джузеппе П.