Известие о том, что израильский министр по делам диаспоры Шай призвал начать поставки военной помощи киевским террористам, получило широкий общественный резонанс и породило волну негодования: евреи собрались помогать фашистам.

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«Мир сошел с ума. Евреи решили помочь своим убийцам», — замечает Светлана.

«Израиль забыл свою историю? Или это вариант стокгольмского синдрома?» — спрашивает Олег.

«Израильтяне забыли поговорку — «Когда хохол родился, еврей заплакал»?» — развивает тему Александр Иванов.

«Евреи помогают нацистам. Как это значительно в духе холокоста и прочей израильской. Адольф Шикельгрубер пляшет от радости в аду», — поделилась мнением Ольга Шабалина.

«Никогда еще фашисты и евреи не были так близки», — замечает Александр.

«Израиль просто долго пытался скрывать свое истинное лицо, и у него не получилось», — заметила Марина.

«Евреи продались очередной раз», — считает Игорь.

«Ну, если израильский министр требует поставки вооружений киевским террористам, надобно, чтобы РФ также поставляла современные виды вооружения в Иран и Сирию. Для соблюдения баланса», — предлагает Г.

«Интересно, какую взаимосвязь увидел израильский министр. Складывается впечатление, что просто ищет причину, и очевидно, что не понимает, что без России Израиль скушают на завтрак», — заметил Андрей.

«Израиль решил проиграть Ирану? Иран будет зарабатывать на борьбе с фашизмом, а Израиль — тратиться на его поддержку. Экономическое и моральное поражение сейчас, и военное — в будущем», — считает Дмитрий Сурков.

Евреи в концлагере Бухенвальд

«Теперь возникает вопрос: «Зачем Россия спасала евреев во время Второй мировой иногда ценой собственной жизни своих солдат? И как после того, как евреи будут помогать фашистам, они смогут жить на святой земле? Что происходит на земле? Те, чьих предков жгли, травили газом, вешали и т.д., теперь помогают таким же нечистям?! Значит, скоро конец света. Бог, глядя на всё это, не даст человечеству шанса», — поделился мнением Дмитрий Стариков.

«А не пора ли сократить Израиль до границ 1948 года?» — предлагает Алексей Лукьянов.

«Вот что с евреями холокост делает!» — заметил Владимир Пермяков.

«Мало вам от Гитлера досталось?!» — спрашивает Николай Чельцов.

«Евреи, за которых наши деды кровь проливали И ГИБЛИ МИЛЛИОНАМИ, захотели нас уничтожить и решили помочь бандеровцам, чьи предки уничтожали евреев. ЕВРЕИ, ВЫ СОШЛИ С УМА», — заметил Иван Замятин.

«Израиль и так был на стороне Салорейха, просто в открытую об этом боялся заявлять», — считает Анна.

«Евреи давно закончились. Теперь огромная шайка преступников и проходимцев осела на священной земле и называет себя евреями… Тьфу, юродивые! Бегом марш в ад!» — призывает Дмитрий К.

«Сколько ещё должно было погибнуть евреев от рук фашистов, чтобы их дети и внуки никогда не забывали про геноцид своей нации», — спрашивает Галина Золяева.

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«Евреи выбрали фашистов. Ну что ж, история же ходит по спирали — в очередной спирали, когда будут заставлять на одежду пришивать белую или желтую звезду, на русских не надейтесь», — заметил Алексей Чистяков.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Израиль должен начать поставлять киевским террористам военную помощь по примеру США и стран НАТО, израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил в соцсетях. По его словам, больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом кровавом конфликте.

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