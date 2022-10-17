Заявление главы компании «Газпром» Алексея Миллера о том, что установление потолка цен на российский газ для европейских покупателей будет нарушением условий контрактов и приведёт к прекращению поставок, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Миллер подчеркнул, что «мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны». Получается, если европейские клиенты в одностороннем порядке начнут устанавливать такие цены, какие захотят они, при действующих договорах, выходит, что Россия будет обладать полным правом на прекращение поставок в такие страны.

«Добро пожаловать Европе в ледниковый период. Может, снова людьми станут, многое поймут», — надеется Батыр Ш.

Многие пользователи считают странным, что главе российской газовой компании приходится объяснять нашим «партнёрам» столь очевидные истины.

«Я вообще не понимаю, как покупатель может ставить потолок на цену своему продавцу? Получается, я могу приехать в Европу и купить сумку «Шанель» за 1000 рублей по этой логике? Это полный абсурд», — поделилась своим мнением Ирина Т.

«А на что они надеялись, когда вообще такое предложение выдвинули о потолке цен на нефть?! Им надо покупать — будут покупать за столько, за сколько установим мы на рынке!» — указывает Стефания Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия может долго наблюдать за безумными поступками своих клиентов, но если они перестанут платить, либо же начнут оплачивать поставки нашего газа суммами меньшими, чем указывается в соответствующих договорах, то бесплатно кормить Европу Москва не будет ни при каких обстоятельствах.

«Последствия, безусловно, будут не такие, как они думали. Будет только хуже для самой Европы», — уверена Олеся Б.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Газпрома Алексей Миллер

«Да надо завязывать его вообще продавать недружественным странам, оставьте потомкам. Развивайте собственное сельское хозяйство и промышленность, хватит зависеть от внешней среды», — призывает Алексей И.

Часть людей полагает, что при том условии, что Евросоюз ведёт себя максимально агрессивным по отношению к России образом, стоит задуматься о том, чтобы превентивно перекрыть ему поставки газа.

«Европа лучше бы подумала, как возобновить наше взаимное сотрудничество, нежели как закопать его ещё больше. На дровах ведь тоже долго не продержишься, закончатся, и придется у нас опять просить», — подметила Светлана Щ.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия найдёт способ, как втюхать европейцам свой газ, при этом хорошо заработав на их глупости.

«Турки подсуетятся с хабом газовым, будут в Европу наше топливо продавать по нужной нам цене, а Эрдоган свой процент снимет, обув Евросоюз», — пишет Олег Б.

«Европейцы могут не переживать. Будет у Турции газовый хаб с российским газом — будет в Европе газ. Вероятно, ещё дороже, чем раньше, но зато хотя бы от холода не помрут», — уверен Василий Т.

Напомним, 16 октября глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «России 1» о том, что установление потолка цен на российский газ для европейских покупателей будет нарушением условий контрактов и приведёт к прекращению поставок.