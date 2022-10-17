Ответ посла Китайской Народной Республики в Исландии Хэ Жулона, жёстко отреагировавшего на обвинение председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра в том, что официальный Пекин не разделяет взглядов Альянса на события, происходящие на территории бывшей УССР, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Натовский военачальник упрекнул Китай в том, что он «не разделяет наших ценностей и подрывает основанный на правилах международный порядок», а также «до сих пор не осудил» действия Российской Федерации на территории бывшей УССР. Посол КНР назвал такие обвинения «высокомерными». Китайский дипломат отметил, что взгляд Китая на кризис, развернувшийся на территории бывшей УССР, включает в себя историческую перспективу, пытается «понять первопричину».

«Правда в любом случае за Россией! Как бы кто этого не хотел на Западе», — пишет Дмитрий В.

Многие пользователи порадовались, что даже на таком второстепенном мероприятии китайские дипломаты не собираются подставлять своему сопернику вторую щёку, а сразу дают аргументированный ответ, ставя на место своего оппонента.

«Даже так! Очень приятно, что китайцы понимают нашу позицию и доказывают её ещё кому-то», — написала Камилла С.

«В НАТО разучились вообще с миром общаться. Они по какой-то причине думают, что весь мир будет их слушать. Но не тут-то было!» — отметил Денис М.

Некоторые комментаторы отмечают, что заявление натовского генерала не только высокомерное, но и лицемерное, поскольку на совести стран НАТО окровавленная Югославия, а также изуродованный Ирак, за которые представители альянса не понесли не то что никакого наказания, даже не получили справедливого осуждения.

Ministerie van Defensie Роб Бауэр

«Это в НАТО что ли придерживаются международных прав и правил? Ха-ха! Кто бы говорил!» — подметила Элина В.

«НАТО во главе США — главный спонсор мирового терроризма и агрессии. Что им что-то доказывать-то?» — удивляется Виктор А.

«Натовский адмирал думал, что все его будут поддерживать? Он реально думает, что мир не видит, что делает альянс? Никто ему ничего прощать не будет и у него на поводу идти не станет», — указывает Максим К.

Нашлись и те, кто уверен, что представителям НАТО не надо ничего доказывать, поскольку эти люди понимают лишь язык силы.

«Не верит никто уже западной верхушке, все и так понимают, на что она способна и что уничтожить мир ядеркой для них не проблема. Но Россия им мешает во всём, потому что может себе это позволить», — считает Оксана Р.

«Все эти попытки объяснить, что-то доказать — это всё как горох об стену. НАТО — это истинный виновник всего того, что сейчас происходит [на территории бывш. УССР]. Это убийца и ему чужды нормальный тон и человеческие чувства. Это хищник, которого необходимо ликвидировать», — поделился своим мнением Геннадий О.

Напомним, 16 октября агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому посол Китайской Народной Республики в Исландии Хэ Жулон жёстко отреагировал на обвинение председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра в том, что официальный Пекин не разделяет взглядов альянса на события, происходящие на территории бывшей УССР.