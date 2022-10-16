Ответные меры Соединенных Штатов Америки в случае применения российской стороной ядерного оружия на территории б. УССР не будут зависеть от масштаба удара. Соответствующее заявление 16 октября в эфире телеканала CNN сделал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Командо. США. Оружие

«Мы не намерены делать градации», — сказал он в ответ на вопрос, отреагирует ли американская сторона в случае, если российской стороной будет задействовано тактическое ядерное оружие.

Заявление Салливана обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что слишком много Штаты в последнее время делают заявлений относительно якобы намерения России применить ядерное оружие, словно США шантажируют Российскую Федерацию возможной провокацией на территории б. УССР, которую они могут организовать. Иные считают, что применять ядерное оружие по территории б. УССР смысла не имеет, имеет — по территории США, но хотят ли американцы умирать за Зеленского и иных представителей киевского режима, — это вопрос, который задали другие участники обсуждения. Встречались и те, кто считает, что это заявление рассчитано на американцев либо для запугивания, либо для того, чтоб потом заявить, что Вашингтон якобы предотвратил ядерную катастрофу.

«А [киевский режим] стал штатом США, раз они ответом грозят?» — не понимает Петр.

«В случае применения Россией ядерного оружия и Америки не будет…» — отметила Natalie.

«Всё очень просто. Чуть позже скажут, что это они остановили ядерную катастрофу. Дескать напугали. А была ли реально угроза или нет, не имеет значения», — отреагировал Андрей Т.

«Бесстрашные?» — не понимает Валерий.

«Достали эти американцы со своей ядерной истерией. Самое страшное, что может быть провокация с их стороны, а обвинят нас. И понесётся. У них ума хватит», — выразила опасение Татьяна.

The White House Джейк Салливан

«Спросить американцев они не забыли? Готовы они умереть за Зеленского и Порошенко?» — поинтересовался Федор.

«Необходимо довести до сознания этих заокеанских мечтателей, что если Россия будет вынуждена применить ядерное оружие, то удар будет нанесён вовсе не по территории [бывш. УССР], а сразу по ним», — добавил Шлыков.

«Другими словами, Штаты шантажируют Россию подрывом ядерного боезаряда на территории [б. УССР]», — считает Dmitrii.

«Своих пугают…» — пишет Валерия.

«Да обгадятся американцы по самые уши! Мы уже видели, как они бежали из Афгана, жалкие вояки!» — отреагировал evening.

«Объясните уже ему кто-нибудь, что [киевский режим] к нам слишком близко и слишком не самостоятельный, чтобы имело смысл тратить на него стратегическое ядерное, а вот земли за большой лужей нам ну совсем малоинтересны, а вот центр управления там, судя по речи Салливана, точно лишний», — не без сарказма подытожил Ishtar.