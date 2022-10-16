После крещения Киевской Руси в 988 году князь Владимир принял решение о необходимости вступления в Европейский союз, заявили 16 октября в МИД киевского режима.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Диагноз

«[Киев] и Европа всегда были друзьями. В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС. Мы сегодня выступаем за эту идею и защищаем Европу от российской жестокости», — говорится в сообщении МИД Киева в одной из социальных сетей.

Исторические познания представителей киевского режима оценили пользователи мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения подняли на смех заявление киевского МИД. Иные также отметили, что на территории бывш. УССР есть те, кто верят всему этому.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Музей истории

«Что они там все курят?» — отреагировала Галина В.

«После того как «великие укры выкопали Черное море» кто-то чему-то до сих пор удивляется?!» — иронизирует Наталья.

«Зовите санитаров», — смеется Александра.

«Евросоюза еще не было, но мечта в него попасть уже была», — не верит своим глазам Елена.

«Господи, больные люди!» — не выдержал Серж Г.

«На Владимира святого они зря. Он девчонок дюже любил. А католических геев сильно нет», — написал Aleksandr.

«Вот когда укры узнают, что Владимир святой родился в Великом Новгороде и был новгородским князем и взял Киев на копьë, они его анафеме предадут и как быстро на «Миротворец» внесут?!» — пошутила Света.

«Ну, строго говоря, князь Владимир Европу в 988 году послал далеко и надолго, выбрав византийскую, а не римскую ветвь христианства. Россия как раз историческую справедливость восстанавливает», — добавил Cyril S.

«Потрясающее невежество, но зато как искренне, как непосредственно они верят в своё право получать всё, что им хочется. Удивительный, конечно, народ. Жаль, что вымирающий», — с сарказмом отметила Тамара Игоревна.

«[На территории б. УССР] скоро не только иконы начнут мироточить, но и учебники по истории рыдать…» — шутит Сева.

«Их неграмотность и глупость приводит в ужас…» — отметила Еlena D.

«Я, как та учительница русского языка, весьма удивлена и крайне обескуражена… Не, ну если внутри египетских пирамид рецепт галушек накарябан на древней [мове], а галлы произошли из Галичины… кто знает, может, они случайно и земной шар слепили на межпланетном конкурсе гигантских колобков. Вот кто знает?» — иронизирует Елена.

«Вот мы ржём над ними, а они уже всю историю переписали и, самое главное, верят в этот бред. Дебилы не дебилы, а своего добились. А мы правду сохранить не можем», — отреагировала Оксана.

«Маразм 100-го уровня. Честно, я была уверена, что меня ничего в их исполнении уже не удивит. А нет, предела их «совершенству» не существует», — смеется Masha_2102.

«А еврорейх не прослезился от таких новостей, от того, какой он, оказывается, древний?!..» — смеется Людмила Б.

«Это не лечится!» — написала Irina G.

«То есть они тысячу лет не могут вступить в Евросоюз? Что-то мешает…» — с сарказмом пишет Мария Т.

«Ну и в НАТО с того же времени ожидают приёма», — добавил V. K.

«Самое печальное в этой новости то, что у значительной части жителей территорий под властью [киевского] режима этот чудовищный со всех точек зрения бред никаких вопросов, удивления или сомнений не вызовет. Там давно уже в головах перпендикулярная реальность…» — подытожил Александрович.