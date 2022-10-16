Наплыв граждан России в Грузию, который стал особенно массовым после объявления частичной мобилизации, привел к негативным процессам — выросли цены на недвижимость (как на продажу, так и на аренду жилья), резко возросла стоимость различных товаров и услуг. И коренные жители Грузии непроизвольно увязали эти отрицательные явления с поселением в городах страны «гостей с севера».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«И мы на все это смотрим мирно! Приезжают, закупают недвижимость. За аренду платят по 700 долларов, а наши студенты теряют возможность жить в Тбилиси в нормальных квартирах. Сколько моих друзей так и не смогли найти жилье. Для нас главное — чтобы больше платили, а все остальное нам безразлично», — гневно написал в соцсетях пользователь А. Т.

«Как теперь мы будем жить в этой стране, в превратившихся в провинциальные российские города Тбилиси и Батуми? В условиях подорожавшего вдвое продовольствия и подорожавшей втрое квартирной платы? И какую конкуренцию мы, молодежь, можем оказать зажиточным россиянам в покупке квартир? И почему вообще позволяем им покупать у нас квартиры?» — возмутился пользователь О. К.

По официальным статистическим данным, которые в ответ на упреки граждан и обвинения оппозиции распространило МВД, в период с 21 по 26 сентября в Грузию приехали 53 136 граждан России, но за этот же период выехали из Грузии (в основном в третьи страны — Турцию или ЕС) 34 990 российских граждан. То есть фактически въехало менее 20 тысяч. Тем самым министерство попыталось успокоить сограждан, что гости с севера надолго в стране не задерживаются и пользуются территорией Грузии для транзита в страны своего конечного (временного или постоянного) пребывания.

Однако, согласно статистике минюста Грузии и его подведомственного учреждения — Национального агентства публичного реестра, за последний период особенно активизировался процесс приобретения российскими гражданами недвижимости в Грузии. Если в 2017 году недвижимость (квартиры и земельные участки) зарегистрировали 2735 граждан России, в 2020 году собственниками жилья стали 2184 российских гражданина, то только за период с 24 февраля по 9 сентября текущего года недвижимость в Грузии приобрели 3319 граждан РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Параллельно покупке жилья прибывающие в Грузию из России в массовом порядке арендуют жилье. Как рассказал нам один из владельцев агентства по купле-продаже недвижимости М. Б., если в период «пандемии» его бизнес находился в состоянии застоя и квартиры пустовали, то сегодня свободных квартир у него практически нет. Сотни объектов недвижимости, которые числились за этой компанией, в основном сняли или купили граждане России. Соответственно, выросли цены на продажу и аренду квартир. Если раньше снять 2-комнатную квартиру в центре Тбилиси можно было за $400-500, а на окраинах за $200, то сегодня аренда жилья в центре возросла до $1500-1600, а на окраинах до $600-700.

Вместе с приобретением и арендой недвижимости граждане РФ переводят в Грузию свои банковские счета. По данным исследования, проведенного неправительственной организацией IDFI, по состоянию на август 2022 года депозиты, размещенные гражданами России в комбанках Грузии, достигли 1,88 млрд лари, что на 1,18 млрд лари превышает показатель периода до начала специальной военной операции России в б. УССР и на 1,2 млрд лари выше показателя аналогичного периода прошлого года. Причем 53% размещенных в комбанках Грузии депозитов — это депозиты до востребования, 21% — текущие счета, а 26% — срочные депозиты. 72% депозитов граждан России размещены в комбанках Грузии в долларах США. По данным этого же исследования, российские граждане ежемесячно открывают в банках Грузии от 6000 до 10 000 счетов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Активизировалась и тенденция переноса бизнеса из России в Грузию. Так как процедура регистрации бизнеса в Грузии максимально упрощена, зарегистрировать компанию здесь можно практически за один день. Для этого нужно только найти гражданина Грузии, готового предоставить свой адрес для регистрации юридического адреса российской компании. Стоит такая нелегальная услуга от 100 до 150 лари ($35-55). Согласно исследованиям, опубликованным грузинской НПО Transparency International — Грузия, только за 4 месяца, с марта по июнь, граждане России зарегистрировали в Грузии 6419 компаний, а всего по состоянию на 30 июня в Грузии было зарегистрировано 13 500 юридических лиц, являющихся дочерними предприятиями российских компаний. Получить более свежую информацию в официальных структурах минюста нам не удалось. Но, судя по огромным очередям в Доме юстиции в Тбилиси, где большей частью стоят граждане России, процесс находится в очень активной стадии.

Еще одна тенденция, которая проявилась после начала спецоперации России в б. УССР, — стремление граждан России получить в Грузии вид на жительство либо второе, грузинское гражданство. Здесь особой активностью отличаются уроженцы Грузии, покинувшие страну в тяжелые для нее времена, а на фоне ситуации в России решившие вернуться на «историческую родину». Данные относительно числа получивших второе гражданство в Грузии жителей России пока не публикуются. К тому же процедура эта длительная и рассмотрение первоначального заявления занимает как минимум 80 рабочих дней, после чего соискатель получает положительный ответ либо отказ. Что касается вида на жительство, этот вопрос изучила все та же IDFI, по данным которой только за период с 24 февраля по 9 сентября заявления на получение в Грузии вида на жительство подали 3283 гражданина России. 2009 заявлений минюст Грузии удовлетворил, 708 соискателям отказал, а рассмотрение еще 89 заявлений пока продолжается.

David1010 Грузинский паспорт

Помимо потока «состоятельных» российских граждан, снимающих в Грузии жилье по $1500-2000 в месяц, покупающих недвижимость и открывающих ИП или ООО, немало тех, кто уже потратил припасенные на первый случай деньги, а сейчас усиленно ищет работу. Ряды этой категории «гостей с севера» пополнили те, кого не только в своей стране, но и в Грузии именуют «дезертирами». Во всяком случае, грузинские сайты бесплатных объявлений и социальные сети сегодня пестрят объявлениями российских граждан, предлагающих услуги и готовых трудиться за «достойную оплату».

«Они уже потратили все деньги и теперь ходят и ищут работу», — написал в соцсетях пользователь И. Р.

Правда, сталкиваются они в Грузии с горькой реальностью. Работы в привычном для них понимании здесь нет. Так же, как и «российской» зарплаты.