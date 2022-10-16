Из-за ухудшения состояния экономики киевского террористического режима между США и ЕС нарастает напряженность — Штаты всё чаще призывают Евросоюз ускорить и увеличить финансовую помощь бандеровскому режиму. Об этом сообщает The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Евросоюз

По информации издания, американский министр финансов Джэнет Йеллен несколько раз на этой недели обращалась к представителям Европейского союза с призывом ускорить и увеличить финансовую помощь киевскому режиму. В ответ представитель Европейской комиссии Нёйтс Верле напомнила министру финансов США об уже оказанной Киеву поддержке.

«Для нас это не гонка и не конкурс красоты», — подчеркнула она.

Сообщение The Washington Post обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что целью Соединенных Штатов Америки является развал экономики своего конкурента — Европейского союза.

«[Киевский режим] не только Европу (ЕС. — О. П.) развалит, но и НАТО», — смеется Алена.

«Сейчас США борется не с Россией, а с ЕС. Убирают конкурента, убивая экономику ЕС», — написал один из участников обсуждения.

«Просто когда они это поймут, уже не будет экономики ЕС», — добавил ему в ответ Я. Я.

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«Я поражена, насколько мазохистский менталитет у европейских политиков. Их лишают промышленности, тепла, комфорта. Лояльности населения. Ради чего они всё это творят?» — не понимает Marina S.

«Дядя Джо приказывает руки вверх и отдать бабки», — смеется Лидия.

«Давай, Европа, скорее, скорее, отдавай последнее и разоряй свою экономику, вгоняй себя и своих жителей в каменный век, а то у [Америки] дебет с кредитом не сходится», — с сарказмом добавила Елена.

«Мы никому не дадим вас грабить! Мы сами вас ограбим!..» — иронизирует «Дед Пихто», комментируя действия США.

«Плати, немытая Европа», — не без сарказма отреагировал Андрей К.

«США призывают Европу усилить экономическую помощь [киевскому режиму], пишет голос международного олигархата, издание The Washington Post. Особо забавно читать такие заявления, когда американцы продают в Евросоюз свой сжиженный газ по стоимости в ЧЕТЫРЕ РАЗА выше, чем своим компаниям в США», — прокомментировал новость в своем телеграм-канале журналист с территории б. УССР Дмитрий Василец.